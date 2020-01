Großburgwedel

Der SPD-Ortsverein Burgwedel lädt für Mittwoch, 22. Januar, zu einer Veranstaltung mit der Überschrift „Tablet & Co. in den Klassen 1 bis 4 – wie sinnvoll ist das? Der Digitalpakt 2019 und seine Umsetzung im Unterricht“ ein. Die Diskussionsrunde im Rahmen der Reihe Burgwedel im Gespräch ab 19 Uhr in der Grundschule Großburgwedel, Im Mitteldorf 13, richtet sich an Pädagogen, Eltern und andere Interessierte.

Stadt will Medienentwicklungsplan umsetzen

Der Digitalpakt wird allein für Burgwedel 1,07 Millionen Euro bringen. Dieses Geld ist fast ausschließlich für die Beschaffung von Hardware auszugeben. Das Land übernimmt die Weiterbildung der Lehrer, die letztlich in ihren Klassen entscheiden müssen, welchen Stellenwert Tablets und andere Geräte künftig einnehmen sollen. Der Burgwedeler Rat hat im Sommer 2019 den lange diskutierten Medienentwicklungsplan beschlossen, sodass die Gelder projektbezogen in diesem Jahr abgerufen werden sollen.

Bei ihrer Veranstaltung will die SPD mit Fachleuten zwei Themenkreise besprechen: Einerseits soll es um den Digitalpakt und dessen Umsetzung am Beispiel Großburgwedels gehen. Andererseits will man auch die pädagogischen Folgen des Lernens mit digitalen Medien im Primarbereich betrachten.

Fachleute diskutieren bei SPD-Veranstaltung

Mitdiskutieren wird Anne Kilian vom GEW-Schulhauptpersonalrat, Referentin auf Bildungsveranstaltungen zum Thema Digitalisierung in Schulen. Ebenfalls dabei sind Wiebke Dollmann und Reiner Kapahnke, beide sind Seminarleiter im Studienseminar Hannover sowie Ausbilder von Lehrern im Vorbereitungsdienst – und somit aktuell mit Fragen der digitalen Medien im Unterricht konfrontiert. Zugesagt haben zudem Nils Thönnessen, Rektor der Grundschule Großburgwedel, und Henrik Massow, Elternvertreter im Schulausschuss des Burgwedeler Rates. Hans-Joachim Rödiger ( SPD), als Schulausschussvorsitzender ebenfalls mit der Thematik befasst, informiert über den Medienentwicklungsplan und übernimmt die Moderation.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter