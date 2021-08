Großburgwedel

Die Seniorenbegegnungsstätte plant gemeinsam mit dem Busunternehmen Lahrmann für Mittwoch, 22. September, eine Tagestour nach Bremen – sofern es die Pandemie-Situation zulässt. Dabei geht es auf der Fünf-Flüsse-Tour mit dem Fahrrad entlang einer flachen Strecke von etwa 53 Kilometern.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer radeln von Bremen-Huchting aus erst am Fluss Ochtum und passieren dabei den Flughafen Bremen. Ab Arsten geht es dann an der Weser über das Bremer Weserwehr und vorbei am Weserstadion in die Innenstadt Bremens. Mittagspause wird in der Gaststätte Waldbühne gemacht. Danach fahren alle weiter zum Stadtwaldsee und somit an die Kleine Wümme. An der Wümme geht es dann weiter zum Kirchendorf Wasserhorst. Schließlich fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Nordufer der Lesum zum Ziel Vegesack.

Die Fahrt inklusive Radbeförderung kostet 54 Euro. Der Reisepreis wird am Reisetag im Bus entrichtet. Wer mitfahren will, kann sich in der Seniorenbegegnungsstätte oder unter Telefon (05139) 894169 anmelden.

Von Alina Stillahn