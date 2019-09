Großburgwedel

Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Autos, wahrscheinlich eines BMW, der in der Nacht zu Sonnabend mindestens zwei Menschen in Gefahr gebracht hat: Der Wagen war nach Aussage eines Polizeisprechers um 1.05 Uhr auf der Thönser Straße in Großburgwedel in Richtung Zentrum unterwegs, als er auf die Gegenspur geriet: Der BMW demolierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen VW Golf und geriet ins Schlingern.

Vollbremsung verhindert Zusammenstoß

Während der 21-jährige Golf-Fahrer seinen Wagen stoppte, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sein Wagen war so schnell, dass ein 54-Jähriger, der mit seinem Auto hinter dem Golf fuhr, nur mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Beide Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Wagens nicht merken.

Polizei sucht Zeugen

Deshalb hofft die Polizei auf die Aussage von Insassen eines weiteren Autos, das sich hinter dem BMW befand. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Die Beamten bitten den Fahrer und weitere Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden. Unter dieser Nummer nehmen sie auch Hinweise zu dem gesuchten BMW und dessen Fahrer entgegen.

Der Schaden am Golf beträgt etwa 200 Euro.

Von Antje Bismark