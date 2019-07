Engensen

An diesen Schützenumzug – pardon Spaziergang – werden sich die Engenser noch lange erinnern: Statt über abgesperrte Straßen marschierten die Schützen am Wochenende vorbei an neugierig dreinschauenden Pferden auf einem Feldweg und dann weiter auf Bürgersteigen entlang der Straßen. Höhepunkt war schließ...