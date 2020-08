Thönse

„Ich wollte gerade nach Engensen fahren, da habe ich das Wasser aus der Straße sprudeln sehen“, sagt Heinz-Theo Rockahr, Ortsbürgermeister von Thönse. Der Grund dafür war ein Unfall bei Bauarbeiten am Dienstagabend an der Ecke Engenser Straße/ Hermann-Löns-Weg. Arbeiter hatten eine Wasserleitung sowie einen Kanal beschädigt. Dadurch hat das Dorf jetzt unfreiwillig eine Baustelle mehr.

Komplett unterspült: Durch die Beschädigung des Kanals und einer Wasserleitung ist der Hermann-Löns-Weg in Thönse voll mit Wasser und Schlamm. Quelle: Nick Rockahr

Individueller Fehler sorgt für Schaden

Der Zwischenfall ereignete sich bei Tiefbauarbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabeln. „Die Arbeiter haben in 2,30 Meter Tiefe eine Wasserleitung getroffen“, sagt Dennis Slobodian, Referent der Unternehmenskommunikation der Deutschen Glasfaser. „Es ist ein individueller Fehler von einem Mitarbeiter der Baufirma gewesen.“ Jedoch ist es nicht der erste Vorfall im Nordosten der Region: Bereits in Fuhrberg, Elze und Hellendorf wurden Leitungen des Wasserverbandes beim Glasfaserausbau beschädigt.

Um solche Schäden zu vermeiden, treffen die Baufirmen eigentlich Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehören unter anderem Probeschachtungen. „Diese werden gemacht, um zu gucken, ob die Leitungen alle an den richtigen Stellen liegen“, sagt Slobodian. Zudem liegen der Baufirma auch die Pläne mit den eingezeichneten Leitungen vor. „Es ist einfach unglücklich gelaufen“, sagt er mit Blick auf den Zwischenfall in Thönse.

Wasserrohrbruch sorgt für Stau und Sperrung

Vor den jetzigen Reparaturarbeiten und der damit verbundenen Sperrung des Hermann-Löns-Wegs waren die Auswirkungen des Wasserschadens schon am Dienstagabend zu spüren. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters sei es zu Stau im Feierabendverkehr gekommen. „In Thönse kommt gerade alles zusammen“, meint Rockahr. Damit spricht er auch die anderen Baustellen im Ort an. Doch Rockahr sieht das Ganze auch positiv. „Es wird alles schöner.“ Zudem sei mit den Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in der nächsten Woche wieder etwas geschafft.

Von Lisa Höfel