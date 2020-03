Mit der Pistole auf der A7: Richter duldet keine Wildwestmanieren

Burgwedel/Isernhagen

Diese Autobahnfahrt endete vor Gericht: Zwei Männer, die in ihren Karossen im vergangenen Sommer auf der A 7 heftig aneinandergeraten waren, haben sich jetzt vor Strafrichter Michael Siebrecht im Amtsgericht Burgwedel wieder getroffen. Der Richter, der keine Wildwestmanieren auf der Überholspur duldet, legte den Streit juristisch bei und ahndete das Drohen mit einer Schreckschusspistole während der Fahrt mit einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro.

Es war der 10. August vergangenen Jahres, als der Schausteller aus Springe in seinem Wohnmobil morgens gegen 8.30 Uhr gemächlich auf der A7 zwischen Isernhagen und Burgwedel in Richtung Hamburg tuckerte – auf der Überholspur wohlgemerkt. Das verärgerte den selbstständigen Einzelhandelskaufmann, der hinter ihm fuhr, gewaltig. Er hatte es eilig und die Autobahn drei Spuren, wovon die beiden rechten gähnend leer waren.

So nahm der strafrechtlich relevante Kampf um das Recht aufs Überholen auf deutschen Autobahnen Fahrt auf. Der ungeduldige Kaufmann fuhr forsch auf, ließ die Licht- wie auch die klingende Hupe sprechen und blinkte. Flugs schloss er rechts zu dem Wohnmobil auf und machte wilde Handzeichen. Die Worte, die er für den Vordermann fand, sind nicht dokumentiert.

„Ich habe überreagiert. Das hätte nie passieren dürfen.“

Der Schausteller fühlte sich bedrängt und herausgefordert. Schließlich reichte es ihm. Er griff beherzt ins Handschuhfach. Aus dem kramte er seine Pistole für alle Kirmesfälle hervor, eine Heckler & Koch P30, für die er allerdings keinen Waffenschein besaß. Mit der Schreckschusswaffe fuchtelte er drohend in Richtung des Dränglers. Der bekam es mit der Angst zu tun und rief die Polizei um Hilfe. Diese setzte dem Treiben wenige Autobahnkilometer weiter ein Ende.

Auch an dem Wohnmobilfahrer ging das irre Geschehen nicht spurlos vorüber. Er wies sich anschließend selbst in eine psychiatrische Klinik ein: „Ich habe überreagiert. Das hätte nie passieren dürfen“, erklärte er dem Richter. Ob er auf den Drängler gezielt hatte, wie dieser behauptete, oder ob er die Waffe am Lauf gepackt und nur damit gewedelt hatte, war nicht ausschlaggebend. Ins Gewicht fiel vielmehr, dass der Schausteller mit der Waffe ohne kleinen Waffenschein nicht hätte in der Gegend herumfahren dürfen. Mehr noch, dass er damit gedroht hatte, was er selbst auch nicht bestritt.

Bei einer derart klaren Beweislage war der Schausteller letztlich gut beraten, den Rat des Richters zu befolgen und seinen Einspruch gegen den im Januar ergangenen Strafbefehl – 60 Tagessätze à 20 Euro – in der öffentlichen Hauptverhandlung zurückzuziehen. Ein Urteil wäre ihn wohl teurer zu stehen gekommen und kaum ohne ein zusätzliches Fahrverbot abgegangen, hatte Richter Siebrecht zuvor angedeutet.

