Wettmar

Ein wenig zu spät waren die Mitarbeiter der Müllabfuhr von Aha am Montagfrüh in Teilen von Wettmar unterwegs. So blieb der Restabfall im Bereich Lindenallee, Buchenhain und einiger angrenzender Straßen liegen. Bedingt durch Asphaltierungsarbeiten auf der Hauptstraße konnten das Müllauto diesen Bereich nicht mehr anfahren. „Wir holen die Abfuhr am Donnerstag nach“, kündigt Aha-Sprecherin Helene Herich gegenüber dieser Zeitung an. Und weiter: „Wir bitten die Bewohner Säcke und Tonnen bis spätestens Donnerstagfrüh um 7 Uhr bereitzustellen.“ Die Altpapierabfuhr hingegen – so Herich – klappte am Montag.

Von Thomas Oberdorfer