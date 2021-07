Engensen

Der neunjährige Nils ist mit der EC-Karte seiner Eltern vorbeigekommen. Im Restaurant „Haus am Walde“ bestellt er am Sonntagmittag Essen zum Mitnehmen für seine Familie. „Nach dem Essen bekommst du dafür bei uns ein Eis“, verspricht Kim Chi Patzig. Die 30-Jährige ist die Tochter der Geschäftsführerin – welche allen Gästen unter dem Namen Jenny bekannt ist. Kim Chi und ihr Mann Mike sind einige Tage aus Wien zu Besuch – und packen wie selbstverständlich mit an, als immer mehr Gäste die Gaststätte füllen.

Für Jenny ist es mehr Berufung als Beruf, dieses Lokal zu betreiben. Seit 28 Jahren arbeitet sie, die eigentlich Thikim Yen Nguyen heißt und aus Hanoi in Vietnam stammt, im „Haus am Walde“. Ende der Achtzigerjahre hatte sie zusammen mit ihrem Mann in der Tschechischen Republik gearbeitet. Als die Mauer fiel, nutzte das Paar die Gelegenheit, nach Deutschland zu gehen. Mit dem ehemaligen Chef des „Haus am Walde“, Heinrich Gebert, verband sie nicht nur die Arbeit, auch eine innige Freundschaft. Bevor er vor 18 Jahren starb, war es sein Wunsch, dass Jenny und ihr Mann das Restaurant fortführen – deshalb haben sie es mit viel Herzblut übernommen.

Ein Plausch über die neue Frisur und die Enkelkinder

Die Mischung aus deutscher Hausmannskost und vietnamesischen Köstlichkeiten in dem urig gelegenen Lokal sowie die von Jenny selbst gebackenen Kuchen genießen weit über Burgwedels Grenzen hinaus einen guten Ruf. Aber auch die herzliche Art der 51-Jährigen kommt bei den Gästen gut an. Ob ein Plausch über die neue Frisur oder die Enkelkinder – Jenny kennt fast jeden Gast mit Namen und weiß, wo er wohnt und was ihn bewegt. Ebenso nehmen die Besucher Anteil an Jennys Leben. „Seid Ihr gut durch die Pandemie gekommen?“, fragen fast alle, die seit Langem wieder bei Jenny einkehren.

„Unsere Stammgäste haben uns gut über die Corona-Zeit geholfen“, sagt Jenny. „Wir sind ihnen sehr dankbar.“ Mit den Einnahmen aus dem Außer-Haus-Verkauf konnten die Nguyens immerhin ihre Kosten in der Pandemie decken. Dass ihr Lokal nun wieder gut besucht ist, freut sie über alle Maßen.

Am Sonntag sind bereits mittags fast alle Plätze belegt

Bereits Sonntagmittag um Viertel nach zwölf ist die Hälfte der 50 Plätze im Innenraum belegt. Der Biergarten mit seinen 60 Plätzen ist fast voll. Die Gäste machen es sich bei bestem Sommerwetter an den unter Schatten spendenden Bäumen bequem. Ein Ehepaar ist extra aus Laatzen gekommen. Rudolf und Hildegund Fischer am Tisch neben dem Eingang sind aus Engensen. Angela Brix hat gerade noch Glück, dass sie für ihre fünfköpfige Familie spontan einen freien Tisch bekommt. Die ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin hat Jenny einen Strauß Blumen aus dem eigenen Garten mitgebracht.

Kundin Angela Brix (rechts) begrüßt die Restaurant-Chefin Thikim Yen Nguyen mit einem Blumenstrauß aus dem eigenen Garten. Quelle: Gabriele Gerner

Bestellungen aufnehmen, servieren – und immer ein liebes Wort

„Zwei Wiener Schnitzel, bitte!“ „Ein Schnitzel mit Champignons und eine knusprige Ente!“, „Ein Holzfällersteak und einmal gebratene Garnelen!“ Die Bestellungen gehen im Sekundentakt ein. Dazu klingelt das Telefon. „Ja, wir haben geöffnet“, sagt Jenny am Apparat. „Am Wochenende von 11 bis 22 Uhr und dienstags bis freitags von 16 bis 22 Uhr – durchgehend.“

Während Jenny sich um die Getränke kümmert, bedienen Mike Patzig und Servicekraft Uschi Horstmann die Gäste. Bestellungen aufnehmen, an Jenny und die Küche weitergeben, Getränke einschütten, servieren, bei den Gästen nachfragen, ob alle zufrieden sind, kassieren – die Handgriffe erscheinen wie eine gut einstudierte Choreografie. Trotz der Arbeit hat Jenny immer ein liebes Wort für ihre Gäste übrig. „Dein Cappuccino geht diesmal aufs Haus, Herbert“, sagt die Gastwirtin zu einem Stammkunden.

Vor der Arbeit macht Jenny Aerobic

In der Küche werden eifrig Salate und warme Speisen zubereitet. Bereits seit 10 Uhr morgens sind Jenny und ihr Mann Quoc Thang Nguyen schon in ihrem Restaurant. Trotz der langen Arbeitstage schafft Jenny es noch, Sport zu treiben. „Morgens vor der Arbeit mache ich Aerobic“, erzählt die 51-Jährige. „Gastronomie muss man wollen“, sagt sie. „Das ist eine Lebensentscheidung. Man verbringt seine Wochenenden und die Feiertage im Restaurant und hat selten Urlaub. Aber wenn der Job Spaß macht, ist es keine Arbeit.“

Jenny und ihr Schwiegersohn Mike sind ein eingespieltes Team an der Theke. Quelle: Gabriele Gerner

Einer, der das genauso sieht, ist ihr Schwiegersohn Mike. Zusammen mit seiner Frau Kim Chi überlegt er, in einigen Jahren nach Burgwedel zu ziehen und regelmäßig im „Haus am Walde“ mitzuarbeiten – und das Restaurant vielleicht auch einmal zu übernehmen. Jenny würde sich darüber freuen. Vor allem ihre Enkelin Emilylouise aufwachsen zu sehen, wäre ihr eine große Freude. Die würde sie gern häufiger verwöhnen – so wie den jungen Besucher Nils, der für seine Portion Schokoladeneis zurückgekehrt ist.

Von Gabriele Gerner