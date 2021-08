Burgwedel

Defekte Radios und CD-Player, Nähmaschinen und Toaster, die nicht mehr ihren Dienst leisten – all diese Geräte reparieren die ehrenamtlichen Fachleute des Repair Cafés in Burgwedel. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Einrichtung die vergangenen 18 Monate für Besucher geschlossen, nun öffnen die technisch versierten Helfer wieder am Sonnabend, 21. August, von 14 bis 17 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10.

Corona: Besucher dürfen nicht mithelfen

Die Burgwedeler kommen mit ihren kaputten Geräten zu den Ehrenamtlichen, dann heißt es für sie erst einmal: abwarten und Tee oder Kaffee trinken. Denn in einem Nebenraum stehen Heißgetränke und Kuchen für die Gäste bereit. „Außerdem sitzen die Gäste mit den Fachleuten an einem Tisch und versuchen gemeinsam, den Fehler zu finden und das Gerät zu reparieren“, sagt Günter Schroeder, Aktiver des Repair Cafés. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sei aber diesmal auf genügend Abstand und die Einhaltung des Hygiene-Konzeptes zu achten.

Aufgrund der langen Zwangspause rät Klaus Schubert vom Team des Repair Cafés, genügend Zeit mitzubringen. Es sei zu erwarten, dass die Nachfrage nach den ehrenamtlich ausgeführten Reparaturen groß sei und es zu einem Rückstau an Anliegen komme, vor allem, da die Besucherzahl begrenzt sei.

Haushaltsgeräte bekommen ein zweites Leben

„Wir versuchen, den Dingen ein zweites Leben einzuhauchen“, sagt Schubert. Oft gebe es für Defekte eine einfache Lösung. Eine gebrochene Lötstelle oder ein Akku, der getauscht werden müsse – Fachleute, Tüftler und Schrauber vor Ort verlängern die Lebenszeit von Eierkocher, Mixer und Staubsauger und tun so auch noch etwas Gutes für die Umwelt. Auch Funktionserklärungen sind in den Service mit inbegriffen. Senioren, die Hilfe mit ihrem neuen Smartphone brauchen, sind daher auch immer willkommen.

„Die Materialkosten bezahlen die Gäste selbst“, sagt Schubert und weist darauf hin, dass eine Spendendose für die Ehrenamtlichen bereitsteht. Außerdem sollten keine Großgeräte und Geräte mit Verbrennungsmotoren mitgebracht werden.

Von Nina Andresen