Fuhrberg/Wedemark

Mit schwerem Gerät sind in den vergangenen Wochen Arbeiter an der Wietze bei Fuhrberg angerückt. Doch statt den Fluss weiter zu begradigen, ging es um das genaue Gegenteil: Auf einer Länge von 505 Metern wurde ein Teilstück der Wietze in direkter Nähe zur Nachbarkommune Wedemark renaturiert – ein gemeinsames Vorhaben der Aktion Fischotterschutz in Kooperation mit der Region Hannover und dem Unterhaltungsverband 46 Wietze. Ziel ist es, neue Lebensräume für Fische und andere Organismen zu schaffen.

Barben sind anspruchsvolle Fische

„Klappt es mit der Barbe, dann profitieren auch andere Fischarten davon“, sagt Anke Willharms. Der anspruchsvolle Fisch ist Namensgeber für das Barben-Projekt, das von der Landschaftsplanerin geleitet wird. „Die Barbe war früher oft anzutreffen, aber das ist lange her“, sagt Willharms. Die Begradigung des Gewässers vertrieb sie. Das wurde gemacht, um Hochwasser möglichst schnell abfließen zu lassen. Dies sorgte aber auch für Unmut bei den Gemeinden weiter flussabwärts. Denn dort kam das Hochwasser umso schneller an. „Zudem zerstörten die Baumaßnahmen für die Begradigung der Flüsse Lebensräume von Tieren und Pflanzen“, erläutert die Landschaftsplanerin.

Dem steuert das Barbe-Projekt nun entgegen. Und das mit viel Material. Auf dem 505 Meter langen Teilstück wurden allein mehr als 600 Tonnen Kies in das Flussbett eingebaut. „Das ist wichtig, damit die Fische Laichmöglichkeiten erhalten“, erklärt Willharms. Dazu griffen die Projektbeteiligten zu natürlichen Materialien. Sie bauten mehr als 20 Raubäume in den Fluss ein. Das sind Bäume mit Stamm und Krone. Vom Ufer aus ragen sie bis zur Mitte in den Fluss hinein. Sie werden am Grund verankert. „Alle 25 Meter bietet nun solch ein Baum Unterschlupf für kleine Fische in der Wietze und schützt zudem das Ufer“, erläutert die Landschaftsplanerin.

Lenkbuhnen, Kies und Raubäume wurden eingebaut. So entstehen neue Lebensräume in der Wietze. Quelle: privat

Und das ist noch nicht alles: Wurzelstöcke sollen künftig Lebensräume in Ufernähe schaffen. Dazu werden dicke Wurzelballen mit einem kurzen Stück Stamm auf dem Grund des Flusses fixiert. „Die können durchaus einen Durchmesser von eineinhalb Metern haben“, erklärt Willharms. Und: „Darüber hinaus lenken nun acht Buhnen aus Holzstämmen das Wasser auf die Kiesbänke und verhindern so, dass sich dort Sand ablagert.“

Um den gewünschten Effekt zu erzielen, muss die Wietze nicht auf voller Länge renaturiert werden. Einzelne Teilbereiche reichen vorerst. „Wie Inseln bieten diese Tieren und Pflanzen die Möglichkeit, sich neue Lebensräume zu erobern und so sich den Fluss hinauf weiter auszubreiten“, sagt Willharms.

Zur Renaturierung der Wietze bei Fuhrberg werden Wurzelstöcke im Fluss verankert. Quelle: privat

Renaturierung bei Fuhrberg kostet 70.000 Euro

Rund 70.000 Euro kostet das Fuhrberger Projekt, größtenteils finanziert vom Bund und dem Land Niedersachsen. Die Verantwortlichen hoffen so, den Grundstein für eine nachhaltige Renaturierung der Wietze in dem Bereich gelegt zu haben. Dass solche Maßnahmen Erfolg haben, zeigen bereits erste Untersuchungen des Fischbestands des Flusses. Nachdem die Gewässerunterhaltung in den vergangenen Jahren zurückgefahren worden war, haben sich die Fischbestände der Wietze bereits ein Stück weit erholt. „Nun hoffen wir, dass künftig auch die Barbe wieder häufiger zu finden sein wird“, sagt Willharms.

Neben der Wietze werden im Rahmen des Renaturierungsprojekts Maßnahmen an weiteren Zuflüssen zur Aller und an der Aller selbst durchgeführt. Mit dabei sind zudem Kleine Aller, Oker, Fuhse, Böhme und Lehrde.

Von Thomas Oberdorfer und Janna Silinger