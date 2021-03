Großburgwedel

Was sie sagen, was sie tun, beides verrät blindes Verständnis. Sie sind ein eingespieltes Team: Renate und Hans Heiner Grimme aus Großburgwedel feiern am Mittwoch, 24. März, ihre diamantene Hochzeit. Seite an Seite leben sie nun seit 60 Jahren – und haben das nie bereut.

Am 24. April 1961 haben sich Renate und Hans Heiner Grimme das Ja-Wort gegeben. Quelle: privat

Kennenlernen auf Kulturreise zum Hohenzollernschloss

Ihre Wege kreuzten sich aber schon wesentlich früher. Kennengelernt haben sich Renate Kiebeler und Hans Heinrich Grimme bereits acht Jahre vorher. Beide besuchten eine heute nicht mehr existierende Internatsschule für Handel- und Wirtschaft im Schwarzwald. Auf einer Kulturreise des Internats am 11. Mai 1952, das Datum wissen beide noch heute sehr genau, ging es am Feiertag zum Hohenzollernschloss Sigmaringen. „Die Fahrt markiert den Beginn einer lebenslangen Freundschaft“, sagt Hans Heiner Grimme und schaut mit leuchtenden Augen seine Frau an.

„Wir haben uns zunächst von unserer Gruppe entfernt“, erinnert sich der heute 86-Jährige, um ein wenig allein zu sein. Kurz danach suchten sie wieder Anschluss. Die Gruppe besuchte bereits das Schloss. Eintritt wurde damals nur mit Pantoffeln gewährt. „Es gab aber nur noch ein Ausleihpaar“, erzählt die heute 85-Jährige. Damit ihr Wegbleiben nicht gleich auffiel, schlüpften sie kurzerhand zusammen in die Puschen.

Als Au-pair-Mädchen in England

Nach der Schulzeit kehrte Renate wieder nach Bremen zu ihrer Familie zurück. Und der gebürtige Pfälzer lebte auf einem Gutshof 600 Kilometer von der Hansestadt entfernt. Er begann zunächst eine Zimmermannslehre und studierte danach in der Pfalz sowie in Hannover Bauingenieurwesen. Währenddessen reiste Renate als Au-pair Mädchen nach England und besuchte danach eine Handelsschule in Spanien. „Mein Vater war damals modern und unterstützte das“, sagt die gebürtige Remscheiderin, die danach in einer Reederei als Sachbearbeiterin für Auswanderer-Passagen zuständig war.

„Meine Frau ist behütet aufgewachsen“, sagt Hans Heiner Grimme. Bei ihm selbst ist der Weg indes holprig gewesen. Er verlor als Zehnjähriger seine Mutter. Und mit 18 Jahren auch seinen Vater. Seine Oma und eine Gutspächterin auf dem Hof seien seine Ersatzmütter gewesen. Trotz der Trennung mit Renate blieben beide im Kontakt. Sie schrieben sich Briefe und blieben sich treu. Ein Ehemaligentreffen mit einer kleinen Clique aus dem Internat führte sie wieder zusammen. „Ab da waren wir ein Paar“, sagt Hans Heiner Grimme und lacht.

Heirat erst mit Examen und fester Stelle

Eine Hürde musste Hans Heiner Grimme bis zum Ja-Wort nehmen. Heiraten durften beide erst, wenn er das Examen sowie eine feste Stelle hatte. 1961 war es dann so weit. Am 24. März traten die beiden vors Standesamt, und einen Tag später trauten sie sich in der Bremer St.-Ansgarii-Kirche. Fortan wuchs die Familie. Sohn Jörn erblickte 1964 das Licht der Welt und zwei Jahre später seine Schwester Barbara.

1970 zog es den Bauingenieur beruflich nach Hannover. Und die Familie fand eine neue Bleibe in Großburgwedel. Der aufgeschlossene Pfälzer kam anfangs mit der kühlen Mentalität der Norddeutschen nicht klar. Doch das ist Geschichte. Freundschaften aus Bremen bestehen bis heute – und auch in Großburgwedel. „Der Umzug hierher war genau richtig“, sagt Hans Heiner Grimme, der sich Burgwedel zuhause fühlt.

Die Grimmes bauten sich eine kleine Pferdezucht am Mühlenbruchdamm auf. Drei Pferde hatten sie zu versorgen. „Mit den Bauern habe ich immer ein gutes Verhältnis gehabt und gute Zeit verlebt“, sagt der 86-Jährige, den es schon immer aufs Land zog. Alle befreundeten Landwirte seien aber leider schon tot. Grimme gehört zu den Gründungsmitgliedern des Reitvereins Großburgwedel, der inzwischen aufgelöst wurde.

Bridge und Familienchronik als Hobby

Langeweile kommt bei ihnen auch jetzt nicht auf. Renate Grimme spielt seit 21 Jahren zweimal wöchentlich Karten im Bridgeclub. „Wegen Corona spiele ich jetzt im Internet“, verrät die 85-Jährige. Ihr Mann schrieb sich als Gasthörer an der Leibniz Universität in Hannover für neuzeitliche Geschichte ein und verfasst obendrein Reiseberichte sowie Familienchroniken. Zudem verreisen die Grimmes gerne. Mit einem kleinen Wohnwagen tourten sie etwa durch Sizilien und die Bretagne. „Die Ungebundenheit vermissen wir sehr“, sagt Renate Grimme. Reisen und Kultur fehlen ihnen im Lockdown.

60 Jahre Seite an Seite sei ein stetes Auf und Ab. „Das Auf überwiegt aber“, sagt Hans Heiner Grimme und verrät sein Rezept: „Jeder macht, was er kann – und redet dem anderen nicht rein.“ In der Küche sei sie fürs Kochen zuständig, ergänzt seine Frau – und er schnippele. Ihre Diamantene Hochzeit wollten die Grimmes eigentlich mit den Familien ihrer Kinder in einem Rundlingsdorf feiern. Der Sohn wohnt in Bremen, die Tochter in Potsdam. „Geplant war eine Sternfahrt ins Wendland, doch daraus wird nun wegen Corona nichts“, bedauert sie und hofft, das Treffen möglichst schnell nachholen zu können.

Von Katerina Jarolim-Vormeier