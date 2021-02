Großburgwedel

Der Berg wächst und wächst: Im Großburgwedeler Heckenweg türmen sich rund 30 gelbe Säcke zu einem stattlichen Hügel auf. „Die stapeln sich hier seit drei Wochen“, kommentiert Anwohner Friedrich Schneider den Berg am Dienstagmorgen. „Langsam wird es Zeit, dass Remondis die Säcke abholt.“ Was Schneider wundert: Die Mitarbeiter des Entsorgers waren am Montag in der Straße unterwegs und haben die 30 Säcke dann aber nicht eingesammelt. „Nur die blieben liegen, den Rest haben sie mitgenommen“, sagt Schneider kopfschüttelnd.

Das bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung ein Remondis-Sprecher. „Der Fahrer hatte am Montag auf der Tour die maximale Lenkzeit erreicht und musste umkehren. Das ist gesetzlich vorgeschrieben“, sagt er zur Begründung. Und auch für die beiden ausgefallenen Abholungen in den Vorwochen hat er eine Erklärung parat: „Am 8. Februar blieben die Fahrzeuge wegen des Schneechaos im Depot und am 15. Februar mussten sie wegen Eisregens ihre Touren abbrechen.“ Eine gute Nachricht hat der Remondis-Sprecher dann aber doch noch für die Anwohner am Heckenweg: „Wir sammeln die gelben Säcke außer der Reihe ein. Wenn möglich noch am Dienstag.“

Von Thomas Oberdorfer