Großburgwedel

„Essen, trinken, flanieren – einfach einen schönen Tag verleben“: Stadtfest-Organisator Karl-Heinz Schridde kommt schnell ins Schwärmen, wenn er von Großburgwedels Fete des Jahres spricht. Am kommenden Wochenende, 7. und 8. September, ist es wieder soweit. Dann lädt die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) zum Stadtfest ein. Spielt das Wetter mit, rechnen die Macher mit 15.000 Besuchern. Sie erwartet ein bunter Mix aus Musik, Mitmachaktionen und Verkaufsständen.

Motto lautet Fit for Future

Schridde und sein Team haben sich für das Fest ein aktuelles Thema einfallen lassen: In Anlehnung an die Schülerbewegung Fridays for Future steht es diesmal unter dem Motto Fit for Future. Und das spiegelt sich – zumindest teilweise – auch bei den Ausstellern wider. So zeigt der Verein Elektromobilität auf dem Domfrontplatz mehrere Elektrofahrzeuge, unter anderem einen der ersten gebauten Tesla. Zudem gibt es viele Informationen rund um die Themen Fitness und gesunde Ernährung. Zahlreiche Vereine, Verbände und Unternehmen werden sich dazu etwas einfallen lassen.

Einen Rekord gilt es schon einmal zu vermelden, auch wenn das Fest noch gar nicht begonnen hat: „Mehr als 120 Stände verteilen sich in der Innenstadt, so viele hatten wir noch nie“, freut sich Schridde. Dazu kommen dann noch sechs Aktionsflächen beziehungsweise Bühnen.

Stadt ehrt erfolgreiche Sportler

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 beginnt auch in diesem Jahr das Stadtfest bereits am Sonnabend – wenn auch wieder in einem nicht so großem Umfang wie am Sonntag. Am ersten Tag wird vor allem auf der für den Verkehr gesperrten Von-Alten-Straße gefeiert. Viele Geschäfte haben bis 18 Uhr geöffnet. Ein Höhepunkt des Tages ist die Ehrung von Burgwedeles erfolgreichen Sportlern durch die Stadt. Sie beginnt am Sonnabend, 7. September, um 18.30 Uhr auf der IGK-Bühne auf dem Alten Marktplatz. Die Ehrungen nehmen Bürgermeister Axel Düker, der Vorsitzende des Kuratoriums der Sportstiftung, Rainer Fredermann, der Vorsitzende des Sportrings Burgwedel, Ulrich Friedrich, und die Mitglieder des Sport- und Freizeitausschusses, dem Julia Rohwer vorsteht, vor.

Konzert mit Grönemeyer-Liedern

Nach der Sportlerehrung wird kräftig gefeiert. Für die passende Musik sorgt die Ö-Band. Die Coverband spielt Stücke von Herbert Grönemeyer. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Anschließend gibt es von 22 Uhr bis Mitternacht noch Musik vom Plattenteller.

Ganz groß gefeiert wird am Sonntag. „Dann wird die ganze Innenstadt zum Festplatz“, sagt Schridde. Damit sich Festbesucher und Autofahrer nicht ins Gehege kommen, sperrt die Polizei an dem Tag bereits ab 8 Uhr einige Straßen. Gesperrt sind Im Mitteldorf, Am Markt, Von-Alten-Straße und die Hannoversche Straße zwischen Im Mitteldorf und der Fuhrberger Straße. Spätestens um 22 Uhr sollen die Sperrungen wieder aufgehoben sein.

Freiluft-Gottesdienst auf dem Alten Markt

Das Fest selbst beginnt am Sonntag um 11 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Düker und den IGK-Vorsitzenden Stefan Müller auf dem Alten Markt. Für den direkt anschließenden Freiluft-Gottesdienst an gleicher Stelle hat sich Pastor Jens Blume etwas Besonderes überlegt: Die Kollekte des Gottesdienstes erhält Daniel Zeinoun. Dem Musiker und Brazzo-Brazzone-Bandleader war nach dem Jazz-unter-Sternen-Konzert im Rathauspark seine Trompete gestohlen worden. Die IGK und viele Burgwedeler haben bislang rund 2500 Euro gespendet, um dem Musiker das Instrument ersetzen zu können. IGK-Chef Müller hofft nun, am Sonntag den noch fehlenden Rest zusammenzubekommen. Gegen 13 Uhr soll das Geld auf der IGK-Bühne an Zeinoun übergeben werden.

Und in der gesamten Innenstadt wird an dem Tag viel los sein: Fast alle Geschäftsleute machen mit, öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Läden. Viele von Ihnen bereiten für die Besucher besondere Aktionen oder Angebote vor. Ein Beispiel: Udos Fahrschule baut auf dem Domfrontplatz einen Überschlagssimulator auf. Aber auch die Polizei ist mit von der Partie und codiert Fahrräder, die Feuerwehr zeigt ihre Löschfahrzeuge, und die TSG plant gleich mehrere Vorführungen auf dem Domfrontplatz. Außerdem plant Caterer Heiko Wöhler eine Kochshow vor der Volksbank an der Hannoverschen Straße.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

So lief das Großburgwedeler Stadtfest im vergangenen Jahr

IGK und Burgwedeler wollen gestohlene Trompete ersetzen

Von Thomas Oberdorfer