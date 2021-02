Thönse

Die zwölfjährige Zoe Willing aus Thönse hat gleich zweierlei Sachen, von denen viele gleichaltrige Mädchen träumen: ein eigenes Pferd und einen Youtube-Kanal. Unter dem Titel „Zoes Pferde“ stellt sie zweimal pro Woche Videos mit Tipps zum Reiten und zum Umgang mit Pferden ins Internet. Unterstützt wird sie dabei von ihren Eltern. Mehr als 3500 Abonnenten folgen ihr bereits.

Zoe ist pferdeverrückt, seit sie fünf Jahre alt ist

Das Leben der Familie Willing steht ganz im Zeichen des Pferdes – zumindest seit Tochter Zoe den Isländer Juni hat. „Meine Frau und ich hatten mit dem Reiten eigentlich nichts am Hut“, sagt Vater Sebastian Willing. „Doch Zoe ist pferdeverrückt, seit ich denken kann.“ Mit fünf Jahren begann das Mädchen mit dem Reiten im Verein. Aus der Begeisterung für Pferde wurde eine Leidenschaft, die über die Jahre anhielt. Deshalb suchten ihre Eltern nach einer Reitbeteiligung. Da sie nicht fündig wurden, schenkten sie ihrer Tochter zum elften Geburtstag ein eigenes Pferd: den Wallach Juni.

zum elften Geburtstag bekam Zoe den Isländerwallach Juni geschenkt. Quelle: Gabriele Gerner

„Wenn du es machst, dann mach es richtig!“

Die Idee, mit ihren Erlebnissen und Erkenntnissen rund ums Thema Pferd ins Internet zu gehen, hatte Zoe gleich von Anfang an. Es dauerte nicht lange, da hatte sie ihre Eltern von ihrer Idee überzeugt. „Wenn du es machst, dann mach es richtig“, war die Meinung des Vaters. Die Eltern kauften eine Kamera mit Videofunktion und ein gutes Mikrofon und einigten sich mit Zoe auf ein paar Regeln.

Eltern stellen Regeln zum Posten der Videos auf

Videos werden nur in Abstimmung mit den Eltern gepostet. „Kommentare und Fragen haben wir am Anfang gemeinsam gelesen“, berichtet ihr Vater. „Inzwischen macht Zoe das allein, aber sie sagt uns, wenn sie sich bei einer Korrespondenz unwohl fühlt“, betont der 42-Jährige. Seine Frau und er achten zudem darauf, dass in den Videos nie ein Ortsschild zu sehen ist, das Unbekannten Rückschlüsse auf den Wohnort von Zoe ermöglicht.

Zoe beim Reittraining mit ihrer Trainerin Franziska Wontorra. Quelle: Gabriele Gerner

Videos von A wie Abäppeln bis V wie Verweigern

Seit September 2019 gibt die Siebtklässlerin auf Youtube Tipps für den Umgang mit dem Pferd. Jeden Mittwoch behandelt sie ein spezielles Thema, beginnend mit den Buchstaben des Alphabets. Ihre Videolektionen handeln von A wie Abäppeln über B wie Bodenarbeit, G wie Gangart bis V wie Verweigern. „Die Inhalte habe ich mir aus verschiedenen Büchern zusammengelesen“, sagt Zoe. Freitags gibt die Zwölfjährige Einblicke in ihr Leben mit ihrem Pferd. Dabei können ihre Follower sehen, wie sie sich mit Juni auf ein Turnier vorbereitet oder einen Trail reitet. Einmal nimmt sie ihre Zuschauer per Videokamera mit ins Pferdemuseum nach Verden, ein anderes Mal zu einer Schleppjagd mit Hunden. In einem Video reitet sie mit Juni zur Schule, ein anderes Mal macht sie mit dem Pferd einen Stopp bei McDonald’s.

Zoe verdient nichts mit den Videos

Dass sie einmal 3500 Abonnenten bekommen würde, hätte sich Zoe vor eineinhalb Jahren nicht träumen lassen. Verdienen tue sie übrigens nichts damit, sagt ihr Vater. „Es soll ein Hobby bleiben“, meint er. Schließlich seien da auch noch die Schule, Freundinnen, Geschwister und andere Hobbys wie das Singen in einem Chor. Dennoch freut sich Zoe über den Erfolg und die positive Resonanz vieler Nutzerinnen. Hin und wieder gäbe es auch kritische Kommentare. „Manche schreiben, ich könne gar nicht reiten“, berichtet sie. „Doch die ignoriere ich einfach“, sagt sie mit ruhiger Stimme. Auch wenn Zoe das Videodrehen Spaß macht – eine Zukunft als hauptberufliche Youtuberin kann sie sich nicht vorstellen. „Mein Traumberuf ist Reitlehrerin“, sagt Zoe. Etwas anders kommt für sie wohl auch kaum infrage.

Von Gabriele Gerner