Wettmar

Das wird ein Spaß: Die Reitanlage Pegasus, das Theater Löwenherz sowie das Pferdetheater Kunterbunt führen gemeinsam eine Comedy-Pferdeshow auf. Sie zeigen am Sonntag, 25. August, im Wettmarer Reiterhof an der Thönser Straße 15 das neue Stück „Tumult auf der Blumenwiese“. Die Premiere beginnt um 15 Uhr. Regie führen Hendrik Becker vom Theater Löwenherz und Heidrun Hafen vom Pferdetheater Kunterbunt.

Pferdespektakel in der Pegasus Reithalle

Bei der Aufführung sind Darbietungen auf den Pferden wie etwa eine Quadrille, ein Solo und ein Pas de deux ebenfalls zu sehen wie auch die sogenannte Freiheitsdressuren – und dargeboten werden sie in fantasievollen Kostümen. Das Pferde-Mitmacht-Theater wird in der Reithalle musikalisch begleitet und ist in spannende, poetische und skurril komische Spielgeschichten verpackt. Garniert wird das Ganze mit Schauspiel- und Varietéeinlagen – und die Zuschauer, die rund um die Reitbahn sitzen, schauen nicht nur zu, sondern nehmen aktiv am Geschehen teil.

Mitmachtheater spielt auf einer Blumenwiese

Die neue Aufführung erzählt die Geschichte über Blumenblüten, die auf einer Blumenwiese an einem Waldrand stehen. Um die Blüten herum haben sich verschiedene Gestalten häuslich niedergelassen: Tagsüber wuseln emsige Ameisen, faule Mistkäfer, wunderschöne Schmetterlinge, Bienen und Grashüpfer auf der grünen Fläche. Und nachts wagen sich die Wiesenelfen und die Kobolde aus ihren unterirdischen Verstecken.

Grashüpfer und seine Freunde stürzen sich in Wiesenabenteuer

Alles paletti also, könnte man meinen. Als jedoch eines morgens Elfenprinzessin Filomena plötzlich und ohne jede Vorwarnung vom Erdboden verschwunden ist, taucht eine geheimnisvolle Wiesenreiterin auf. Gerüchte von einem achtbeinigen Monster machen auf der Wiese die Runde. Das Leben im Wiesendorf droht komplett aus den Fugen zu geraten. Deshalb sind sich Grashüpfer Benjamin und seine Freunde sicher: Sie müssen dringend etwas unternehmen und sie stürzen sich käfermutig ins Abenteuer.

Andrea Schmitz stellt einen Pegasus dar. Quelle: Janina Driesslein

Mit von der Partie bei diesem Stück ist unter anderen Andrea Schmitz, die bundesweit zu den besten Schaureiterinnen gehört. Auch Heidrun Hafen, Miriam Knoche und Jördis Zimmermann präsentieren sich und ihre Vierbeiner in verschiedenen Dressuren. Antje Wolff entführt mit ihren flinken Isländern die Zuschauer in Monsterwelten. Und auch ein echter Fernsehstar ist dabei: Border Collie Mumford. Dreimal hatte Mumford an der Seite des Privatdetektivs Matula alias Claus Theo Gärtner im gleichnamigen ZDF-Fernsehkrimi gestanden. Bei der Premiere des Stücks „Tumult auf der Blumenwiese“ gibt sich der vierbeinige Publikumsliebling mit seiner Trainerin Charlott Arzberger die Ehre.

Karten kosten 10 Euro und ermäßigt 5 Euro. Reservierungen sind unter Telefon (0173) 7579431 oder per E-Mail an becker@theater-loewenherz.de möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier