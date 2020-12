Fuhrberg

Noch in diesem Monat sperren die Realverbände Fuhrberg, Meitze und Elze den Heudamm, der Fuhrberg mit dem Wietzer Ortsteil Wieckenberg im Landkreis Celle verbindet. Ihn nutzen nach Aussage von Heinz-Werner Reichenbach aus Elze viele Autofahrer trotz des Hinweises auf den Privatweg, um entweder zur Arbeit zu pendeln und dabei den längeren Weg über Ovelgönne und Allerhop zu vermeiden oder weil sie vom Navigationsgerät bei einem Stau auf der Autobahn 7 über den Weg mit Kopfsteinpflaster und Schlaglöchern gelotst werden.

Den Anfang nimmt die Strecke in Wietze als Kreisstraße 5, sie ist allerdings in Wietze und Wieckenberg als Sackgasse ausgewiesen und dürfte auf dem Gebiet der Region Hannover nicht mehr von den Autofahrern passiert werden. „Leider ignorieren sie aber die Ausschilderung, sodass sie über die Kreisgrenze hinweg auf den Heudamm fahren“, sagt Reichenbach. Denn: Würden die Autofahrer, zum Beispiel aus und nach Wietze, Hambühren oder Winsen nicht durch Wieckenberg fahren, dann würde ihr Weg über Ovelgönne führen – gut acht Kilometer mehr stünden dann auf dem Tacho. Für viele bedeutet der Schleichweg, dass sie Sprit und vor allem Zeit sparen.

Anzeigen und Bußgelder schrecken Autofahrer nicht

Laut Reichenbach wächst die Zahl derjenigen seit Jahren, die die Abkürzung fahren. „Jeden Tag nutzen zwischen 5 und 23 Uhr mehrere Hundert Autos und Kleinlaster den Heudamm“, sagt er und fügt hinzu, dass die Mitglieder des Realverbandes einmal die Kennzeichen – darunter viele Auswärtige – notiert und die Fahrer angezeigt hätten. Diese mussten anschließend ein Bußgeld zahlen. „Danach war immer für kurze Zeit etwas Ruhe, und dann kamen die Autos zurück“, sagt er. Deshalb wollen die drei Realverbände noch in diesem Monat einige Pfosten aufstellen und die Durchfahrt damit verhindern, kündigt er an.

Reichenbach weist darauf hin, dass der Weg nicht für diese Vielzahl an Autos ausgelegt ist. „Vor Jahren haben sich die Eigentümer, die Realverbände, bereit erklärt, ihre Wege als Radwege ausweisen zu lassen“, nennt er einen weiteren Aspekt. Damit haben sie auch für die Verkehrssicherungspflicht zu sorgen. „Wir kommen aber gar nicht so schnell mit den Reparaturen hinterher, wie die Autofahrer die Wege wieder beschädigen.“ Mehr noch: Arbeiter, die die Schäden beseitigen, finden bei den Autofahrern kein oder nur kaum Verständnis. „Sie fühlen sich vielmehr behindert und werden sogar ärgerlich“, schildert Reichenbach seine Beobachtung.

Autofahrer beschädigen die Seitenräume des Heudamms

Seinen Angaben zufolge sind die schmalen Wege für den landwirtschaftlichen Verkehr ausgelegt – und nicht für Gegenverkehr. Begegnen sich zwei Wagen, müssten die Fahrer in den unbefestigten Seitenraum ausweichen, den sie mit diesen Manövern beschädigen. Dabei, ergänzt Reichenbach, brächten die Autofahrer zudem Radfahrer, die dort oft unterwegs seien, in Gefahr. Und: Fuhrberger hätten sich wegen der vielen Fahrzeuge, die oftmals auch noch mit überhöhtem Tempo unterwegs seien und damit die Schulkinder in Gefahr brächten, beschwert. All das wollten die Realverbände nun nicht mehr akzeptieren.

Deshalb hätten sich die Eigentümer der Wege entschieden, diese jetzt auch von Fuhrberg aus als Sackgassen auszuweisen. Das bedeutet zudem: Eine Absperrung verhindert künftig die Durchfahrt vom Heudamm zur Kreisstraße 5. Neben den Absperrpfosten am Ende des Heudammes werden dann auch Schilder stehen, die „Durchfahrt verboten“ anzeigen. Damit gelangen Autofahrer nur noch über die öffentlichen Straßen von Fuhrberg und der Wedemark in den Landkreis Celle, kündigt Reichenbach an. Wer die Absperrung – Eigentümer, Landwirte oder im Notfall die Feuerwehr – passieren will, braucht einen Schlüssel.

Von Antje Bismark