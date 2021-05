Burgwedel - Brückentag in der Verwaltung: Das Rathaus in Burgwedel bleibt am 14. Mai zu

Den Feiertag Christi Himmelfahrt wird in der Burgwedeler Verwaltung für einen Brückentag genutzt. Deshalb bleibt das Rathaus am Freitag, 14. Mai, für den Publikumsverkehr geschlossen. Zu Pfingsten gibt es Änderungen bei der Grüngutannahme.