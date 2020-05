Die Mitglieder des Rates der Stadt Burgwedel wünschen sich eine bessere Kontrolle bei den Ausgaben der Stadt. Sie votierten jetzt einstimmig dafür, einen entsprechenden Antrag der CDU/FDP-Gruppe an den Finanzausschuss zu verweisen. Bei Kostensteigerungen ab 100.000 Euro für ein Projekt soll zukünftig die Zustimmung des Rates erforderlich werden.

An Einzeltischen und mit großem Abstand voneinander nehmen die Ratsmitglieder an der Sitzung in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel teil. Quelle: Mark Bode