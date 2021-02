Der Haushalt 2021, Euthanasieopfer in Großburgwedel und die Einrichtung eines Bürgerrates für die Innenstadtsanierung: Auf der Tagesordnung des Rates in Burgwedel stehen wichtige Punkte. Das Gremium trifft sich im Gymnasium.

Rat Burgwedel tagt in der Aula des Gymnasiums

Sitzung - Rat Burgwedel tagt in der Aula des Gymnasiums

Sitzung - Rat Burgwedel tagt in der Aula des Gymnasiums