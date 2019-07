Burgwedel

Was lange währt, wird endlich gut. Dieses Sprichwort mag für vieles gelten, vor allem aber passt es auf den Medienentwicklungsplan der Stadt für die Burgwedeler Schulen. Der Rat entschied sich in seiner jüngsten Sitzung für das Konzept der Verwaltung. Damit ist der Weg frei für die Einführung digitaler Medien. Bis Ende nächsten Jahres soll der Plan umgesetzt sein, damit die Schüler am Gymnasium, an der IGS und der Oberschule sowie an allen Grundschulen auch die neue Technik im Unterricht nutzen können.

Der lange Weg zum Medienentwicklungsplan

Die Verabschiedung im Rat war jetzt eine reine Formsache. Alle Ratsmitglieder hoben den Arm und stimmten für das Konzept. Sie setzten damit den Schlusspunkt unter eine fast sechsjährige Planungsphase. Rückblende: Im Herbst 2013 begannen die Diskussionen um Konzept und Ausstattung der Burgwedeler Schulen mit digitaler Technik. Vor allem zwei Punkte führten dabei lange Zeit und bis zuletzt zu teils heftigen Diskussionen. Fast zur Glaubensfrage geriet dabei die Entscheidung über den Hersteller der Tablet-Computer für Lehrer und Schüler. Die Wahl fiel schließlich auf die iPads der US-amerikanischen Firma Apple. „Die sind im Bildungssektor derzeit konkurrenzlos“, sagte der städtische EDV-Experte Steffen Plapper.

Für etliche Debatten sorgte auch die Frage nach der Wartung der Geräte. Das übernehmen nun Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Dafür werden eineinhalb neue Stellen geschaffen. Als Alternative wurde lange über die Vergabe an einen externen Dienstleister diskutiert. Bei der Stadtverwaltung drückt man jetzt aufs Tempo, die Ausschreibung für die volle Stelle läuft bereits.

Phase 1: WLAN-Netze für alle Schulen

Der gesamte Zeitplan für die Einführung der digitalen Medien ist ambitioniert. Er teilt sich in fünf Phasen auf. Im ersten Schritt wurden alle Burgwedeler Schulen mit einem professionellen WLAN-Netz ausgerüstet. Das ist bereits erledigt.

Phase 2: iServ für die Grundschulen

Alle Burgwedeler Schulen nutzen künftig die Serverlösung iServ. Darüber werden eine Vielzahl von Aufgaben abgewickelt. IGS und Gymnasium verwenden iServ bereits, in den Grundschulen läuft derzeit die Einrichtung. In wenigen Wochen soll diese Phase abgeschlossen sein.

Phase 3: iPads für alle Lehrkräfte

Spätestens im ersten Quartal 2020 werden sämtliche Lehrkräfte mit iPads ausgestattet. Sie erhalten die Geräte vor den Schülern und werden in der Folge fortgebildet. Angeschafft werden in dieser Phase rund 175 Tablet-Computer.

Phase 4: Grundausstattung der Klassenräume

Einzelne Klassenräume der Schulen erhalten eine neue Grundausstattung. Angeschafft werden digitale beziehungsweise interaktive Whiteboards (Tafeln). Außerdem bekommen die Grundschulen mobile Beamer. Die Anschaffung erfolgen ebenfalls im nächsten Jahr.

Phase 5: Kauf der iPads für die Schüler

Parallel zu der Ausstattung der Klassenräume sollen auch die Geräte für die Schüler beschafft werden. Geplant ist der Kauf von 320 iPads. Diese Phase soll ebenfalls noch im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

210.000 Euro aus dem Digitalpakt Schule

Und das kostet die Umsetzung des Medienentwicklungsplans: Auf rund 550.000 Euro summieren sich die Investitionen für die digitale Grundausstattung der Burgwedeler Schulen. Diese müssen bis Ende nächsten Jahres aufgewandt werden. Zudem rechnet die Verwaltung jährlich mit 38.000 Euro für den Unterhalt der Geräte und mit den Kosten für eineinhalb zusätzlichen Stellen im Personalhaushalt. Gut für den städtischen Kassen: Die Bundesregierung hat zwischenzeitlich angekündigt, im Rahmen des Digitalpakts Schule jede Schule zweckgebunden mit 30.000 Euro zu fördern. Das macht für Burgwedel eine willkommene Unterstützung von 210.000 Euro. „Wir rechnen damit, dass das Geld in den nächsten Wochen fließen wird“, sagt Plapper.

In den Schulen wird die neue Technik auf jeden Fall sehnlichst erwartet. „Wir brauchen jetzt eine zügige Umsetzung des Plans“, sagt die scheidende IGS-Rektorin Renate Koch. „ Deutschland hinkt im internationalen Vergleich hinterher. Wir sind es unseren Kindern einfach schuldig, sie kompetent auszubilden, und dazu gehört auch der Umgang mit neuer Technik.“

Von Thomas Oberdorfer