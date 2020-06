Großburgwedel

Nun bekommt die Schließung des Großburgwedeler Freibades noch ein politisches Nachspiel. Der Stadtrat wird sich in seiner nächsten Sitzung am 9. Juli mit dem Thema beschäftigen. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Ratsherr Rudolf Gutte (Die Unabhängigen) hat am Donnerstag den Antrag gestellt, das Freibad für die Dauer der Sommerferien 2020 doch noch zu öffnen.

„Wir brauchen eine Debatte über das Thema“

„Die Schließung des Bades ist ein so brisantes Thema, wir brauchen dazu eine öffentliche Debatte. So etwas kann man nicht hinter den verschlossenen Türen des Verwaltungsausschusses entscheiden“, begründet Gutte seinen Vorstoß. Nun hofft der Ratsherr auf eine Debatte im Rat der Stadt. Als positives Beispiel dafür, wie eine Badöffnung auch in der Corona-Pandemie funktionieren könnte, sieht er die Nachbargemeinden Burgdorf und Mellendorf. Schließlich könnten die „ihre Freibäder auch ohne erheblichen Mehraufwand öffnen“.

Ob der nun vorgelegte Antrag allerdings dazu führen wird, dass es in Großburgwedel in diesem Jahr doch noch eine Freibadesaison geben wird, ist sehr fraglich. Schließlich spiegelt das Stimmverhältnis im Verwaltungsausschuss die Sitzverteilung im Stadtrat wider.

Von Thomas Oberdorfer