Radfahrerin bei Unfall verletzt

Großburgwedel

Im Krankenhaus endete für eine Radfahrerin in Großburgwedel die Fahrt mit ihrem Rad. Die 57-Jährige war auf dem Radweg an der Thönser Straße in Richtung des Nachbardorfes unterwegs, als plötzlich aus einer Grundstücksausfahrt ein Ford Transporter herausfuhr. Der 33-jährige Fahrer wollte auf die Straße einbiegen. Laut Polizeibericht berührten sich dabei Rad und Auto zwar nicht, aber die Radfahrerin stürzte dennoch. Dabei verletzte sie sich und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr.

Von Thomas Oberdorfer