Großburgwedel

Dass das Fahren auf dem Bürgersteig durchaus für Radfahrer seine Gefahren birgt, zeigte ein Unfall am Dienstag auf der Fuhrberger Straße in Großburgwedel. Dort stieß gegen 9.50 Uhr eine 85-jährige Radfahrerin mit einem 26-jährigen Mann zusammen, der ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs war. Der Gehweg ist in diesem Bereich in beiden Richtungen für den Radverkehr freigegeben.

Die beiden Radfahrer stürzten bei dem Zusammenprall und verletzten sich leicht. Vorsorglich brachte ein Rettungswagen die 85-Jährige in ein Krankenhaus. Sie hatte sich am Knie verletzt, während der Mann Verletzungen an der Hüfte davontrug. Die hinzugerufenen Polizisten konnten an den Fahrrädern keine Beschädigungen feststellen.

Von Thomas Oberdorfer