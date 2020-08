Kleinburgwedel

Die Stadt hat an der Würmseekreuzung zwei rote Pflasterstreifen anlegen lassen, um die Verkehrsführung für Radfahrer zu verbessern. Dafür gibt es Lob vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC). „Das ist sehr zügig umgesetzt worden“, sagt Ortsgruppensprecher Steffen Timmann.

Kreuzen der Landesstraße war problematisch

Der ADFC hatte das Kreuzen der stark befahrenen Landesstraße aus Richtung Kleinburgwedel und vom Würmsee kommend als problematisch bezeichnet, weil es dafür keine logische Verkehrsführung gegeben habe. Das sah die Stadt dann auch so. Deshalb hat sie jetzt für 15.000 Euro zu beiden Seiten der Landesstraße kurze Wegestücke aus rotem Pflaster anlegen lassen.

Das Geld stammt aus einem 80.000-Euro-Topf, den die Stadt für kleinere Vorhaben für Fußgänger und Radfahrer eingerichtet hat. Unter anderem ist bereits eine neuralgische Stelle kurz vor dem Ortsausgang von Kleinburgwedel in Richtung Bahnhof entschärft worden.

Stadt will zwei weitere Stellen für Radfahrer verbessern

Demnächst soll auch der zweite Seitenstreifen der Würmseebrücke über die A7 befestigt werden, damit Radler dort nicht mehr über das Kopfsteinpflaster rumpeln müssen. Dies geschieht laut Andrea Butt von der Stadtverwaltung voraussichtlich im Oktober oder November. Dabei geht es um den Fahrradstreifen auf der linken Seite der Rampe über die A7 in Fahrtrichtung Wietze-Siedlung.

Als dann viertes Projekt in diesem Jahr steht laut Butt noch eine sogenannte Mündungstrompete für die Fahrradfahrer an der Kreuzung der Straßen Im Steinkamp und Berkhopstraße in Großburgwedel auf der Arbeitsliste. Dort wird die Stadt die Wegeverbindung glätten und aufweiten, sodass die Sichtachse der Radfahrer verbessert wird.

Von Bernd Haase