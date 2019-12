Fuhrberg

Weihnachtliche Melodien erklingen am Sonntag, 15. Dezember, in Fuhrberg. Traditionell spielt am dritten Advent in der Ludwig-Harms-Kirche der Posaunenchor Fuhrberg ein Konzert. Die Besucher können sich auf verschiedene Musikstücke der Bläser freuen.

Pieter Sikkema, musikalischer Leiter des Chores, hat auch in diesem Jahr wieder ein besinnliches Programm zusammengestellt, welches für jede Altersgruppe geeignet ist. Um sich auf das Konzert vorzubereiten, gab es für den Posaunenchor ein gemeinsames Probenwochenende. Neben Stücken wie „Heidschi Bumbeidschi“, „Feliz Navidad“ und „Dona Nobis Pacem“ haben die Musiker auch bekannte Advents- und Weihnachtslieder vorbereitet. Wer möchte, kann gern mitsingen.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr in der Ludwig-Harms-Kirche, An der Kirche 2. Der Eintritt ist frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.

Von Lisa Otto