Großburgwedel

Ein Auto hat am Montag zwischen 10.50 und 11.40 Uhr in Großburgwedel einen vor einer Arztpraxis an der Straße In der Meineworth abgestellten Audi Q7 touchiert. Ohne sich um den angerichteten Schaden, den die Polizei noch nicht beziffert hat, zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

Nun hoffen die Beamten, die Fahrerflucht mittels Zeugenaussagen aufklären zu können. Ein erster vager Hinweis liegt dem Kommissariat bereits vor. „Ein schwarzer SUV könnte mit dem Unfall in Verbindung stehen“, erklärte Sprecher Ralf-Emil Bahn. Er bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 zu melden.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer