Großburgwedel

Leichte Verletzungen am Kopf hat am Sonnabend eine 78 Jahre alte Frau erlitten: Sie war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 13.20 Uhr auf der Kleinburgwedeler Straße stadtauswärts unterwegs, als sie an der Einmündung Bruchholzwiesen aus noch ungeklärter Ursache stürzte und sich dabei verletzte. Sie blieb im Kreuzungsbereich liegen, alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob anderer Personen oder ein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen sein könnten. Hinweise nehmen die Ermittler vom Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 1091888 entgegen.

Von Antje Bismark