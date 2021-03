Großburgerdel

Böse Überraschung für einen Autobesitzer in Großburgwedel: Er hatte sein Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt an der Storchenwiese abgestellt. „Ordnungsgemäß“, wie die Polizei in ihrem Bericht vermerkte. Der Wagen stand dort von Mittwoch, 12 Uhr, bis Donnerstag, 10.45 Uhr. In diesem Zeitraum touchierte ein anderes Auto den geparkten Wagen und beschädigte diesen am Heck. Die Polizei vermutet, dass gegebenenfalls ein Lieferwagen beim Rangieren das Auto berührte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Nun hoffen die Beamten des Kommissariats den Fahrer durch Zeugenaussagen ausfindig machen zu können. Sie sind telefonisch unter der Rufnummer (05139) 9910 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer