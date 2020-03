Großburgwedel

Mittels Zeugenaussagen hofft die Polizei, eine Fahrerflucht in Großburgwedel aufklären zu können. Gegen 12 Uhr touchierte am Freitag ein unbekanntes Fahrzeug einen an der Straße In der Meineworth abgestellten schwarzen Mercedes. Der Wagen wurde am hinteren Kotflügel beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall beim Ein- oder Ausparken geschah.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet Zeugen, sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer