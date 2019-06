Engensen

Bei einer regulären Verkehrskontrolle erwischte die Polizei in der Nacht zu Sonnabend einen 40-Jährigen betrunken am Steuer. Der Mann war gegen 2 Uhr nachts auf der Schillerslager Straße in Engensen unterwegs, als die Polizei ihn anhielt. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort 1,8 Promille. Die Polizei zog den Führerschein des Mannes ein und ordnete eine Blutentnahme an. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wird die Folge sein.

Von Carina Bahl