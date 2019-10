Fuhrberg

Der Versuch, nach einem Unfall das Weite zu suchen, scheiterte am Sonntagmittag in Fuhrberg. Eine Autofahrerin war gegen 11.30 Uhr mit ihrem Škoda Yeti auf der L 310 in Richtung Celle unterwegs. Plötzlich scherte auf der Gegenfahrbahn ein Opel Astra zu einem Überholvorgang aus. Dabei touchierte das Auto den Škoda. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr das Fahrzeug weiter.

Polizei stoppt Unfallverursacher bei Celle

Der Fahrer kam mit seinem Wagens allerdings nicht weit. Zeugen gaben der Polizei eine detaillierte Beschreibung des Unfallverursachers. Den stoppten die Beamten kurz darauf im Raum Celle. Der Fahrer hatte tüchtig Alkohol getrunken. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille. Obendrein war der 32-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und veranlasste die Entnahme einer Blutprobe.

Von Thomas Oberdorfer