Ein Unfallverursacher hat nach dem Zusammenstoß nur kurz angehalten, ist dann aber weitergefahren. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

Laut Polizeisprecher Ralf-Emil Bahn hatte sich der Unfall am Mittwoch gegen 8.40 Uhr im Kreisverkehr an der Bissendorfer Straße/L 383 in Großburgwedel ereignet. Aus noch unbekannter Ursache fuhr der 82 Jahre alte Fahrer eines Opel auf den Ford einer 57-Jährigen auf. Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf rund 6000 Euro.

Der Unfallverursacher hielt laut Bahn an einer der Kreiselausfahrten an, die Geschädigte an einer der anderen. Doch dann fuhr der Senior davon. Die Polizei konnte ihn dank der Zeugenaussage der Geschädigten, die sein Kennzeichen abgelesen hatte, an seiner Wohnanschrift antreffen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

