Großburgwedel

Ein noch unbekannter Autofahrer rempelte beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug einen grauen Audi A3 Am Schützenplatz in Großburgwedel an. Nach Aussage eines Polizeisprechers war das Auto dort ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt worden. Der Audi wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Der Lack des Fahrzeugs wurde zerkratzt. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 500 Euro an und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls, sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer