Burgwedel

Fahrraddiebstähle haben weiterhin Konjunktur: Im vergangenen Jahr wurden bei den Beamten des Kommissariats Großburgwedel insgesamt 100 Fälle angezeigt. 60 Räder verschwanden in Burgwedel, 40 in Isernhagen. Das sind Zahlen aus der kürzlich veröffentlichten Kriminalstatistik für die Großburgwedeler Dienststelle. Die Dunkelziffer durfte allerdings noch ein Stück weit höher liegen. Um den Fahrraddieben ihr Handwerk möglichst schwer zu machen, registriert die Polizei am Sonntag, 25. April, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr wieder Fahrräder auf dem Garagenhof der Großburgwedeler Polizeistation, Hannoversche Straße 25.

Personalausweis und Kaufbeleg mitbringen

Und so funktioniert die Registrierung: Die Polizei nimmt die Daten des Fahrrades und die des Eigentümers in eine Datei auf. Anschließend erhält das Rad eine Nummer. „Die wird aber nicht mehr wie früher in den Rahmen eingraviert, sondern lediglich mit einem kleinen Aufkleber am Fahrrad angebracht“, sagt Antje Schneider, Kontaktbeamtin in Großburgwedel. Wichtig: Wer sein Fahrrad registrieren lassen will, der muss sich im Vorfeld dafür bei der Polizei anmelden. „Wir wollen so Wartezeiten und eine Ansammlung von vielen Personen vermeiden“, erklärt Schneider. Die Anmeldungen werden telefonisch unter der Rufnummer (05139) 9910 entgegengenommen.

Zum Codierungstermin müssen zudem der Personalausweis und ein Kaufbeleg für das zu registrierende Fahrrad mitgebracht werden. Bei E-Bikes ist zudem der Schlüssel für den Akku vorzulegen. Außerdem bittet Schneider darum, dass bei der Registrierung eine medizinische Maske getragen wird – und das jeder einen eigenen Kugelschreiber zu dem Termin mitbringt.

Von Thomas Oberdorfer