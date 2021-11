Großburgwedel

Die Politikerinnen und Politiker im Rat wollen wieder auf Onlineformate bei ihren Sitzungen setzen. So sollen Sitzungen nach dem Willen der Gruppe aus SPD und Grünen künftig per Livestream übertragen und aufgezeichnet werden. Zudem soll geprüft werden, ob Hybridsitzungen, an denen die Politikerinnen und Politiker in Präsenz, aber auch online teilnehmen können, möglich sind. Einen entsprechenden Antrag brachte die Gruppe bei der konstituierenden Sitzung des Rates ein und traf auf Zustimmung der übrigen Parteien.

„Wir möchten damit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, an politischen Sitzungen teilzunehmen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Matthias Tote. In vielen niedersächsischen Gemeinden würden die Ratssitzungen bereits online übertragen, sagt Christian Raab (SPD). Sie sollten die Digitalisierung nutzen, um für mehr Bürgernähe und Transparenz zu sorgen. „Unser Ziel ist es, mehr Personen für Kommunalpolitik zu interessieren und vielleicht für eine Beteiligung zu gewinnen.“

Thema wurde auch in Ortsräten bereits diskutiert

Das Thema bereits auf den Plan gebracht hatte auch der Vorsitzende der CDU/FDP-Gruppe, Michael Kranz, im Ortsrat Wettmar. Dort hatte der neue Ortsbürgermeister nach der Finanzierung der Technik gefragt. Da müsse man mit der Zeit gehen. Auch in Zeiten von Corona sei die hybride Sitzungsform wichtig, findet Kranz. So habe der neue Ortsbürgermeister von Oldhorst bei seiner Wahl an der Ortsratssitzung selbst nicht teilnehmen können. „Das kann es nicht sein“, sagte Kranz.

Bereits zu Anfang des Jahres hatten Stadt und Rat teilweise auf Onlinesitzungen wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gesetzt. Die Entscheidung, ob online getagt wird, trifft in Burgwedel der oder die Vorsitzende des jeweiligen Gremiums. Der Anstoß dazu kam Anfang des Jahres aus der CDU. Der Ratsvorsitzende Rainer Fredermann hatte Onlinesitzungen vorgeschlagen.

Für Neuregelung braucht es erstmal eine Rechtsgrundlage

Doch die Umsetzung des Vorhabens ist nicht so einfach, wie Burgwedels Erste Stadträtin, Christiane Concilio, bei der konstituierenden Ratssitzung erläuterte. Um hybride Sitzungen durchzuführen, bedürfe es einer Rechtsgrundlage. Von einer Neuregelung Anfang November habe das Land aber kurzfristig Abstand genommen, so Concilio. Sie hoffe nun auf eine Klärung der Rechtslage im Dezember. Zudem müsse bei einer Aufzeichnung der Sitzungen auch der Datenschutz der Ratsmitglieder berücksichtigt werden.

Aktuell sieht das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz vor, dass Ratsmitglieder an Sitzungen auch per Videokonferenz teilnehmen können. Allerdings nur, solange eine epidemische Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite festgestellt ist. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite soll Ende November aber nicht verlängert werden.

