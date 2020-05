Pestalozzi-Stiftung öffnet Werkstätten für Behinderte wieder

Großburgwedel

Nach Pfingsten sollen sich die Pestalozzi-Werkstätten wieder mit Leben füllen. Laut Beschluss der Landesregierung dürften bereits seit dem 25. Mai bis zu 50 Prozent der dort beschäftigten Menschen mit geistigen, psychischen und/oder körperlichen Behinderungen wieder tätig werden. Auch wenn die Pläne zur Arbeitssicherheit und zum Infektionsschutz bereits fertig waren: Allein das Verfahren, festzulegen, wer nun wo wie arbeiten darf, erforderte zusätzlichen Vorlauf. Deshalb wird in den Pestalozzi-Werkstätten nun erst ab Dienstag wieder gearbeitet.

Vergabe der eingeschränkten Plätze ist aufwendig

„Wir freuen uns, dass es nun endlich wieder losgehen kann“, sagen Andrea Sewing, Geschäftsbereichsleitung Behindertenhilfe und Claus Fitschen, Vorstand der Pestalozzi-Stiftung. „Die Beschäftigten haben zwar tapfer durchgehalten. Aber für sie und ihre Familien ist es jetzt eine große Erleichterung, dass wir die Werkstätten wieder öffnen können.“ Gleichzeitig äußert Sewing allerdings auch Kritik daran, dass die Entscheidung sehr kurzfristig vor Inkrafttreten kommuniziert wurde: „So schnell lässt sich das nicht organisieren.“ 200 Beschäftigte gibt es insgesamt in den Pestalozzi-Werkstätten in Großburgwedel, Altwarmbüchen und Mellendorf.

Ein Teil davon lebt bei ihren Familien, andere sind alleinstehend, wieder andere leben in Wohngruppen. Um die 100 Plätze zu vergeben, mussten alle kontaktiert und ihre Antwort abgewartet werden. Das Ergebnis: Etwa 80 Mitarbeiter hatten Interesse. Da diese bevorrechtigt sind, bleiben 20 Plätze für die in Wohngruppen Lebenden. Doch die einzusetzen, sei nicht ganz einfach – denn wegen des Infektionsschutzes müssten die auch in den Werkstätten eigene Gruppen bilden, die denen entsprechen, in denen sie auch zusammen leben. „Es ist schade, dass gerade diese Menschen so wenig von der Wiedereröffnung profitieren können“, sagt Sewing.

Mit den Aufträgen geht es langsam wieder bergauf Wie zahlreichen normalen Wirtschaftsunternehmen waren wegen der Corona-Krise auch den Pestalozzi-Werkstätten bis zu 75 Prozent der Aufträge weggebrochen. Insbesondere die Küche, die Mittagessen für Schulen und Kindergärten produziert, war heftig betroffen. Statt 2000 Essen waren es zwischenzeitlich nur noch 150. „Da kommen wir durch das Hochfahren von Schulen und Kitas langsam wieder in den Bereich der 400“, sagt Andrea Sewing. Auch in den anderen Gebieten gebe es wieder Aufträge. Eine weitere gute Nachricht: Die bereits angemeldete Kurzarbeit musste nun doch nicht umgesetzt werden. Das Land Niedersachsen übernimmt die Gehälter der Fachkräfte für die Werkstätten zu 100 Prozent. „Am Ende des Jahres wird trotzdem sicher ein Defizit stehen“, sagt Claus Fitschen, Vorstand der Pestalozzi-Stiftung. Die Lage sei aktuell ernst, aber nicht akut existenzbedrohend: „Über den Berg aber sind wir noch nicht. “ Dazu sei viel zu unklar, wie sich die Pandemie weiterhin auswirken werde.

Doch auch für die, die kommen dürfen, und für ihre Betreuer wird der Neustart nicht einfach. Zwar bieten die Gebäude mit mehreren Zugängen und ausreichend Raum genügend Platz, dass es nicht zu Engstellen etwa am Morgen komme. „Wir haben es schon gut hier“, sagt Sewing. Doch die gewohnte und ersehnte Normalität wird es für die Beschäftigten so nicht geben. „Da die Gruppengröße von zwölf auf acht verkleinert wurde, haben manche andere Arbeitsplätze“, erklärt Sewing. Sich gegenseitig in den Gruppen besuchen, spontan in einem anderen Bereich mithelfen, auch nur die Pausen in großer Runde verbringen oder schnell mal etwas einkaufen gehen, fällt ebenfalls flach: Die Gruppen müssen aus Infektionsschutzgründen für sich bleiben.

Dennoch kann es am Dienstag losgehen – mit etlichen Vorgaben: Die Arbeitsplätze sind abgeteilt, rote Linien markieren Bereiche, die nicht betreten werden dürfen. Händewaschen und Desinfizieren ist auch für die Beschäftigten Pflicht, ebenso wie das Tragen einer Mund-Nasen-Maske. Morgens soll bei allen Beschäftigten mit einem Stirnthermometer Fieber gemessen werden, um mögliche Infektionen unverzüglich zu erkennen. „Wir werden viel Zeit brauchen, um all das einzuüben“, sagt Sewing. Um die Beschäftigten auch mental angemessen unterstützen zu können, werde zudem ein spezielles Konzept entwickelt, kündigte Fitschen an.

Zur Galerie Arbeitsschutz, Abstandsregeln und Hygienekonzepte erstellen: Das ist das eine. Sie so zu erstellen, dass die Menschen mit geistigen, psychischen und/oder körperlichen Einschränkungen, die in den Pestalozzi-Werkstätten beschäftigt sind, sie auch umsetzen können, das andere.

Von Sandra Köhler