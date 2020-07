Großburgwedel

Seit 2012 ist er als Pastor in verschiedenen Arbeitsfeldern in der Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel tätig. Nun verabschiedet sich Ralf Rogge zum 1. September in den Ruhestand.

Viele Tätigkeiten, viele besondere Menschen

„Rein räumlich ist die Pestalozzi-Stiftung ja ein sehr eingegrenzter Bereich“, sagt Rogge. „Aber durch die vielen Menschen mit besonderen Lebensläufen, denen man hier begegnet, weitet sich der Raum.“ Weite hat Rogge auch in der Vielfalt seiner Aufgaben in Burgwedel erfahren: Da waren die Begleitung von Schülern im Religionsunterricht und die Schulgottesdienste, die Andachten in den Werkstätten der Behindertenhilfe und im Pestalozzi-Seminar, die Kinderkirche in der Kita und das Krippenspiel, die Abstimmung mit dem begleitenden Dienst, das Trauercafé und der Gesprächskreis für psychisch genesende Menschen, Angebote in den Wohnheimen und Sonntagsgottesdienste in der Kapelle.

„Es ist eine schöne Herausforderung, Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass der Glaube stärken kann“, sagt Rogge. „Am meisten werden mir die Diskussionen mit den Schülerinnen und Schülern fehlen“, vermutet er mit Blick auf den Ruhestand. Interessant wurden diese Gespräche auch durch die große Altersspanne von Menschen, die in der Fachschule der Pestalozzi-Stiftung lernen. „Ich habe mit 16- und mit 50-Jährigen über Themen wie Organspende und Patientenverfügung gesprochen und dabei durchaus auch meine eigene Haltung eingebracht“, erzählt Rogge.

Rogge : „Arbeit ist vielseitig und spannend“

Besonders intensiv beschäftigten ihn immer wieder Fragen nach dem christlichen Glauben im Alltag von Kindern: als Redaktionsleiter der Zeitschrift „Elternbrief“ der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder, in seiner täglichen Arbeit in den Einrichtungen der Pestalozzi-Stiftung und auch im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen, zu dessen Konvent er (noch) gehört.

Die Nachfolge für ihn in der Pestalozzi-Stiftung sei noch in der Schwebe, berichtet Rogge. Er selbst würde, wäre er ein paar Jahre jünger, die Stelle wohl noch einmal antreten. „Die Arbeit mit vielen jungen Erwachsenen und so vielen verschiedenen Menschen ist vielseitig und spannend.“ Dennoch freut er sich auf neue Wege im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau, die als Gemeindepastorin in Hannover zeitgleich in den Ruhestand geht, wird er nach Emden ziehen. Dort werden beide direkt an der Gracht leben – und Rogge kann mit dem Kanu in die Stadt paddeln.

Von Frank Walter