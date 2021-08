Großburgwedel

Luftballons schmücken den Weg zu dem weiß verputzten Gebäude. Aus dem dahinter liegenden Garten an der Burgwedeler Straße 12b in Großburgwedel sind Gitarren- und Mundharmonika-Klänge der Band Jacktwins zu hören. Für die rund 60 Gäste auf dem Gartenfest sind es besondere Stunden: Sie feiern die Eröffnung des Neubaus der Ambulanten Assistenz der Pestalozzi-Stiftung – und zugleich den Auftakt der Feierlichkeiten zu 175 Jahren Pestalozzi.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ambulanten Assistenz unterstützen 40 Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Alltag. So sollen sie ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können. Doch um sich auch einmal mit anderen auszutauschen, bietet der zweigeschossige Neubau nicht nur Platz für die Büros der Mitarbeiter, sondern auch einen großen Raum, wo gemeinsam geklönt, gekocht und gebastelt werden kann.

Anstrengendes und belastendes Corona-Jahr

Da viele der 30- bis 60-jährigen Klienten der Ambulanten Assistenz vor einer Corona-Infektion besonders gut geschützt werden mussten, sei es für die Betroffenen ein anstrengendes, belastendes Jahr gewesen, berichtet Co-Vorständin Andrea Sewing. „Die Bedürfnisse nach gemeinsamen Veranstaltungen und Geselligkeit konnten nicht im sonst üblichen Rahmen ausgelebt werden.“ Aber jetzt biete das Gartenfest endlich wieder den Rahmen, um sich in größerer Runde mit Freunden und Kollegen zu treffen.

Nach der langen Zeit des Verzichts sorgten die Musik der Jacktwins und die launige Rede von Mitarbeiter Olaf Merten für eine gelöste Stimmung. Er blickte auf die vielen Umzüge und Veränderungen der Ambulanten Assistenz zurück. In der Anfangszeit teilte sich diese zum Beispiel noch ein Büro mit einer Wohngruppe unterm Dach. „Da wirkten die darauffolgenden zwei Dachkammern für uns so großzügig, dass wir beschlossen, nie wieder auszuziehen“, sagt Merten mit Blick auf die Unterbringung auf dem Pestalozzi-Gelände. Der eigene Neubau übertreffe die Vorstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zugleich spiegele die Einrichtung die wachsende Bedeutung der Ambulanten Assistenz wider.

Zur Galerie

Anstatt sich dem Gestern zu widmen, gab Andrea Sewing in ihrer Rede einen Ausblick. „Das selbstbestimmte Leben ist erstrebenswert. Zugleich ist es anstrengend, weil man die Verantwortung für sein Handeln tragen muss.“ Daher freue sie sich über den großzügigen, neuen Gruppenraum im Neubau. Neben dem Garten soll er auch dann Begegnungen ermöglichen, wenn das Wetter mal nicht so warm und sonnig wie beim Gartenfest ist.

Auftakt zu 175 Jahren Pestalozzi-Stiftung

Das Gartenfest war eine geschlossene Veranstaltung zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten der Ambulanten Assistenz. Zugleich ist es der Auftakt einer Veranstaltungsreihe. Zur Feier des Stiftungsjubiläums sind auch öffentliche Angebote geplant. Ob es diese wie vorgesehen geben kann, hängt aber von der jeweils gültigen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ab. Für Sonnabend, 4. September, ist von 10 bis 16 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ der Werkstatt für Teilhabe am Arbeitsleben in Mellendorf, Wedemarkstraße 50, geplant. Neben weiteren Veranstaltungen an Standorten in Celle, Hannover und Walsrode soll es – sofern die Corona-Lage es zulässt – am Sonntag, 7. November, nach einer Festwoche einen Abschlussgottesdienst der 175-Jahr-Feier der Pestalozzi-Stiftung geben.

