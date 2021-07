Großburgwedel

In große Tücher gehüllt tanzen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern. Eltern stehen daneben und klatschen, schließlich lassen die Tänzerinnen und Tänzer aus den Tüchern viele gelbe, blaue, grüne und orange Luftballons fallen, die den Pausenhof der Pestalozzi-Schule bedecken. Der Tanz ist der Auftakt zur Feier der Projektwoche, die die Förderschule dem 175. Jubiläum der gleichnamigen Stiftung gewidmet hat.

Was der Tanz mit dem Jubiläum zu tun hat? Das fragt auch Schulleiter Bernard Siegl in die Runde und hat gleich eine Antwort parat: „Mit Kopf, Herz und Hand“ – darauf habe der Namensgeber Johann Heinrich Pestalozzi viel Wert in der Erziehung gelegt und das alles brauche man schließlich auch beim Tanzen.

Die 175 ist Programm

Das Jubiläum ist vor allem zahlenmäßig bei den insgesamt elf Projekten Programm. So haben Schülerinnen und Schüler Muffins gebacken, verpackt und sie auf einem Tisch so drapiert, dass sie die Zahl 175 ergeben. Im Garten wurden Sonnenblumensamen gepflanzt. Wenn sie blühen, soll auch dort die Zahl 175 zu sehen sein. Ein paar Meter weiter finden sich Reihen von Füßen aus Gips, Seife, aber auch Schokolade, die laut Lehrerin Janine Vocke „175 Schritte in die Zukunft“ symbolisieren sollen.

Zur Galerie Schülerinnen und Schüler widmen sich dem 175. Jubiläum der Pestalozzi-Stiftung – schauen aber auch in die Zukunft.

Das Stichwort „Zukunft“ passt auch zu anderen Projekten. So zeigt eine Klasse einen über sieben Minuten langen Film. Er ist in Stop Motion gedreht, einem Verfahren, bei dem viele Fotos aneinander gereiht werden, um Bewegung zu erzeugen. „Der Handyspeicher war platt danach“, sagt Lehrerin Jessica Dobecki mit Blick auf die vielen Fotos, die sie dafür machen mussten.

Ein großes Wiedersehen nach der langen Corona-Zeit

Man habe die jungen Erwachsenen auch mit moderner Technik vertraut machen wollen, sagt die stellvertretende Schulleiterin Silke Klaumannsmöller. Dazu hätten sie wegen Corona lieber auf digitale Projekte gesetzt, damit die Schülerinnen und Schüler sie notfalls auch online hätten präsentieren können. Das brauchte es dieses Mal aber nicht: Denn nach über einem Jahr Corona konnten sich bei diesem Fest endlich alle Schülerinnen und Schüler und auch viele Eltern auf Abstand wiedersehen.

Von Alina Stillahn