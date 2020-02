Pädagogen sprechen über Diversität in den Kitas

Großburgwedel

Kinder mit einer chronischen Erkrankung, Familien mit Migrationshintergrund, einer besonderen Konstellation oder prekären Lebensumständen: Auf all diese Herausforderungen müssen die Erzieher in den Burgwedeler Kitas – sei es in kommunaler oder in kirchlicher Trägerschaft – reagieren. Deshalb hatte die Stadt das Thema „ Diversität in der Pädagogik“ in den Mittelpunkt der 15. Fachtagung gestellt, an der am Montag gut 190 Pädagogen teilnahmen.

„Dieser Schwerpunkt beschäftigt die Teams in den Einrichtungen“, sagt Christiane Concilio, zu deren Arbeitsbereich als Erste Stadträtin die Kitas gehören. Sie müssten in den Gruppen die Kinder mit unterschiedlicher Ausprägung gleichberechtigt wahrnehmen und betreuen und zudem die Elternarbeit verstärken. Darin sehen Patrick Mollus von der Pestalozzi-Stiftung, Ellen Flis von der Kita Wettmar und Birgit Pagel von der Kita Engensen einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit.

„Der Druck auf Familien wächst“

„Wir führen mehr Elterngespräche als früher, weil zum einen der Druck auf Familien und damit die Unsicherheit wächst“, sagt Pagel. Zum anderen, ergänzt Flis, verändere sich die Lebenswelt der Kinder, die immer früher und oft auch länger als in den Vorjahren in einer Kita betreut werden. „Manches Kind verhält sich in der Gruppe anders als zu Hause“, weiß Mollus. All das könnten Eltern und Erzieher aber nur erfahren, wenn sie sich in einem steten Austausch befinden und im Interesse jedes einzelnen Kindes agierten. „Eltern sind die Profis für ihr Kind, deshalb können wir der Familie nicht unsere Vorstellungen überstülpen“, sagt er.

In ihrem Impulsreferat unterstreicht Mauren Maisha Auma von der Hochschule Magdeburg/Stendal die Bedeutung eines wertschätzenden Umgangs mit Kindern in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit. Quelle: Antje Bismark

Wie aber sind solche Gespräche zu führen, wie der Kontakt zu halten? Und wie gelingen wertschätzende Begegnungen mit den Müttern und Vätern, wie anerkennende Erziehung der Kinder – möglichst ohne Vorurteile? Darüber diskutierten die Pädagogen in elf Workshops, nachdem Mauren Maisha Auma von der Hochschule Magdeburg/ Stendal in ihrem Impulsreferat unter anderem die Reckahner Reflexionen hervorgehoben hatte. Diese fordern Pädagogen dazu auf, die Interessen, Freuden, Bedürfnisse, Nöte, Schmerzen und den Kummer von Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen. „Kinder und Jugendliche werden zu Selbstachtung und Anerkennung der anderen angeleitet“, lautet eine weitere Regel.

Kinder agieren noch ohne Vorurteile

„Wir müssen über die Andersartigkeit sprechen, die Kinder kaum wahrnehmen“, sagt Pagel. Erwachsene blickten aufgrund ihrer Biografien und Erfahrungen eher mit Vorurteilen auf andere. Davon sei niemand frei, es gehe vor allem darum, die eigenen Schubladen zu erkennen und reflektiert mit anderen umzugehen, sagt Mollus. Für Flis liegt der Schlüssel in der Kommunikation: „Jeder muss sich angesprochen und in der Verantwortung fühlen, Eltern ebenso wie Erzieher.“

Dabei empfinden es alle drei als wertvoll, dass sie in der Fachtagung nicht nur im eigenen Team diskutieren, sondern mit Kollegen aus anderen Kitas, der Tagespflege und mit den Schulsozialarbeitern. „Und wenn wir dabei die Bestätigung bekommen, dass wir zum Beispiel bei der Inklusion auf einem guten Weg sind, dann ist das auch eine wichtige Erkenntnis“, sagt Flis.

