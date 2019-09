Ortsrat wünscht sich Bänke und Pflanzen für Wettmar

Wettmar

Die Ortsdurchfahrt durch Wettmar ist endlich wieder frei. Die Straßenbauarbeiten neigen sich dem Ende entgegen. Für Freitag, 27. September, plant die Region die feierliche Eröffnung der Hauptstraße. „Viele Bürger haben im letzten Jahr gelitten“, sagte Ortsbürgermeister Erwin Fette mit Blick auf die umfangreichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Umleitungen. „Auch, wenn man hier und da noch etwas verbessern kann, Wettmar hat durch die Maßnahmen insgesamt sehr gewonnen“, stellte der Grünen-Politiker bei der Ortsratssitzung am Dienstag, zufrieden fest.

Bänke an zwei Kreuzungen als Treffpunkt für Bürger

Die ersten Verbesserungsvorschläge liegen bereits auf dem Tisch. Die Wettmarer Bürger schlagen vor, an den Kreuzungen Kösterweg/ Hauptstraße und Heierdrift/ Hauptstraße Sitzbänke aufzustellen. Die Möbel sollen dabei gleich zwei Funktionen erfüllen. Zum einen sollen sie Spaziergängern als Rastplatz dienen, zum anderen sollen sie ein Ort sein, an denen Menschen ins Gespräch kommen. „Ein Treffpunkt für alle Bürger in Wettmar“, sagte Wolfgang Werner von der SPD-Fraktion, die den Vorschlag in das Gremium eingebracht hatte. „Außerdem“, so der Kommunalpolitiker weiter, „könnte so eine Bank am Kösterweg Eltern, die ihr Kind von der Schule abholen, das Warten erleichtern“, meinte er. Der Ortsrat forderte die Stadt Burgwedel einstimmig auf, das Aufstellen der Bänke an den vorgeschlagenen Stellen zu prüfen.

Blumen und Büsche an Einmündungen der Hauptstraße

Eine weiterer Vorstoß zur Verschönerung des Ortsbildes kam von Friedrich Wolff von der Wählergemeinschaft Wettmarer Bürger (WWB). Nach seiner Vorstellung sollen Blumenbeete, Büsche und Rasenflächen die Freiflächen ersetzen, die beim Ausbau der Hauptstraße entstanden sind. Begrünt werden sollen nun – so der WWB-Vorschlag – die Flächen an den Einmündungen Thönser Straße sowie Heierdrift und Kösterweg, wo möglicherweise auch die Bänke aufgestellt werden. Allerdings: Blumeninseln auf der Mitte der Straße, wie es sie bisher gab, werden künftig nicht mehr angelegt. Dies lehnt die Region aus Sicherheitsgründen ab, erklärte der Ortsbürgermeister.

„Die Anpflanzung allein reicht nicht, es muss auch gepflegt werden“, gab Niklas Hanne von der CDU zu bedenken und sprach sich dafür aus, auch das Anlegen einer Blühwiese in Erwägung zu ziehen. Grundsätzlich hätte der Ortsrat bereits vor Längerem entschieden, auf die Pflege von Grünanlagen zu verzichten. Dies übernehme in der Regel die Stadt Burgwedel, erklärte Friedrich Wolff die übliche Arbeitsaufteilung zwischen Stadt und Ort.

Ob und in welchem Umfang eine Begrünung der genannten Flächen sowie die Pflege der Pflanzen möglich sei, soll nun die Stadt nun prüfen. Zusätzlich will sich der Ortsrat bei Malte Schubert, dem Umweltbeauftragten der Stadt, über Bepflanzungsmöglichkeiten informieren. Dass eine Begrünung zu einer Aufwertung des Ortes beitrüge, stand für alle Kommunalpolitiker außer Frage. „Die viel befahrene Hauptstraße ist die Visitenkarte unseres Dorfes. Eine gepflegte Bepflanzung würde die Attraktivität unseres Dorfes deutlich erhöhen“, sagte Friedrich Wolff. Der Ortsrat verabschiedete diesen Vorschlag ebenfalls einstimmig.

Von Gabriele Gerner