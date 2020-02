Ortsrat fordert Neugestaltung des Fußgängerüberwegs am Klinikum Großburgwedel

Großburgwedel

Ein Zebrastreifen dient gemeinhin der Sicherheit von Fußgängern. Diese Funktion erfüllt der Überweg am Klinikum an der Fuhrberger Straße allerdings nicht mehr in Gänze, meinen die Mitglieder des Großburgwedeler Ortsrats. „Er ist von den Autofahrern einfach sehr schlecht wahrzunehmen, ganz besonders bei Dunkelheit“, sagt Ivonne Vogler ( CDU). Bereits im November hatte sie den Antrag gestellt, die Stadtverwaltung solle doch prüfen, ob es nicht möglich sei, den Fußgängerüberweg zu erneuern. Dabei war sie von allen Ortsratskollegen unterstützt worden. „Doch bisher haben wird noch nichts gehört“, sagt Vogler bedauernd.

Die weißen Streifen sind mittlerweile verblasst. Quelle: Sandra Köhler

Warum der Zebrastreifen seine Aufgabe nicht erfüllt? „Die ursprünglich weiße Fahrbahnmarkierung ist verblasst und die Hinweisschilder , Fußgängerüberweg‘ werden leicht übersehen“, sagt Vogler. „Besonders im Sommer, wenn die Bäume belaubt sind. Auch die Höhe, in der sie angebracht sind, ist nicht optimal.“ Würde es sich um einen Fußgängerüberweg in einer Nebenstraße handeln, wären diese Umstände ebenfalls ärgerlich – doch bei Weitem nicht so dramatisch. Denn: Die Fuhrberger Straße ist eine der Hauptverkehrsadern Großburgwedels und deshalb in beide Richtungen stark befahren.

Mehr Licht, zusätzliche Markierungen und neue Farbe

„Wenn man sicher ins Klinikum gelangen will, ist das nur über den Zebrastreifen möglich“, sagt Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller ( CDU). Er sei von Bürgern bereits mehrfach angesprochen worden, ob es denn keine Möglichkeit gebe, die Sichtbarkeit des Überwegs zu verbessern und damit die Überquerung der Straße dort sicherer zu machen. In der Tat hatten sich die Mitglieder der CDU-Ortsratsfraktion bereits Gedanken gemacht, womit die Sicherheit erhöht werden könne. Ihre Ideen: Man solle den Zebrastreifen beidseitig beleuchten, die Fahrbahnmarkierung erneuern, eine blau-weiße Markierung links und rechts an den metallfarbenen Pfosten anbringen und besser sichtbare Schilder aufstellen – eine komplette Überarbeitung also.

Die Region Hannover ist zuständig

Nach Auskunft des städtischen Bauamts ist die Fuhrberger Straße eine Regionsstraße, somit fällt der Zebrastreifen nicht in die Zuständigkeit der Stadt Burgwedel, sondern der Region Hannover. Die hat sich bereits mit dem Problem beschäftigt und eine Lösung parat: allerdings eine ganz andere, als die, die der Ortsrat vorgeschlagen hat. Vielmehr solle der Überweg im Zuge des Ausbaus der Fuhrberger Straße zu einer Fußgängersignalanlage umgestaltet werden, kündigt Regionssprecher Klaus Abelmann an. Im Klartext: Der Zebrastreifen wird durch eine Fußgängerampel ersetzt.

Ein nicht unübliches Vorgehen, wie ein Mitarbeiter des Burgwedeler Bauamtes sagt. Geplant ist der Ausbau der Großburgwedeler Hauptverkehrsader für nächstes Jahr.

