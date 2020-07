Wettmar

Viele Schüler aus dem nördlichen Teil Wettmars nutzen den Kösterweg als Schulweg, da sie an dessen Ende an einer Ampel sicher über die Ortsdurchfahrt gelangen. Doch der Schulweg könnte noch sicherer werden. Deshalb hat die Stadt Burgwedel vorgeschlagen, den Kösterweg zur Einbahnstraße umzufunktionieren. Das soll allerdings nur nahe des Dorfplatzes im Teilabschnitt vom Meitzer Weg bis zur Hauptstraße geschehen. Der Wettmarer Ortsrat folgte in seiner jüngsten Sitzung diesem Vorschlag einstimmig. Autofahrer sollen somit künftig dort nur noch in Richtung Hauptstraße fahren dürfen.

„Bisher ist es eine Katastrophe“

„Bereits bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt hatte es sich die Region Hannover zum Ziel gesetzt, die Einmündung des Kösterwegs auf die Hauptstraße für Schüler sicherer zu gestalten. Doch auch die schmale Fahrbahn des Kösterwegs und die Möglichkeit, beidseitig zu parken, führe laut einer Zuhörerin der Ortsratssitzung immer wieder zu unübersichtlichen Situationen. Wenn sich auf diesem Hauptschulweg Autos, Fahrzeuge von Paketdiensten und sogar Lastwagen träfen, werde es insbesondere für die Kinder schwierig. „Bisher ist es jedenfalls eine Katastrophe“, sagte die Einwohnerin und sprach sich auch für die Einbahnstraßenregelung aus.

Michael Kranz ( CDU) gab zu bedenken, dass es auch wichtig sei, was die Ortsfeuerwehr für machbar oder nicht machbar halte. Immerhin steht das Feuerwehrgerätehaus direkt an der Ecke Kösterweg/Meitzer Weg. „Wir halten die Einbahnstraße für sinnvoll“, sagte Ortsbrandmeister Karsten Weigt. Doch wenn auf dem Kösterweg weiterhin beidseitig Fahrzeuge parkten, kämen die Feuerwehrautos nicht durch. Der Ortsrat sprach sich deshalb dafür aus, dass die Stadt Burgwedel das Parken in diesem Abschnitt künftig auf der Ostseite untersagen soll. Ortsbürgermeister Erwin Fette (Grüne) setzte sich dafür ein, dass zumindest Radfahrer den Kösterweg auch künftig in beide Richtungen nutzen dürfen. Die Stadtverwaltung soll auch dies prüfen.

Dauerparker blockieren Stellplätze am Dorfplatz

Auch an anderer Stelle am Dorfplatz sollen neue Regeln gelten. Dauerhaft abgestellte Lastwagen, Wohnmobile und Anhänger sind den Ortsratsmitgliedern schon länger ein Dorn im Auge. Deshalb gebe es immer wieder Parkprobleme, insbesondere bei Veranstaltungen auf dem zentralen Platz oder im Dorfgemeinschaftshaus, so der Tenor. „Monatelanges Parken, das kann doch wohl nicht sein“, ärgerte sich Joachim Schluckebier-Risse ( SPD) lautstark.

Den Politikern ein Dorn im Auge: An der Bruchstraße parken manche Fahrzeuge und Anhänger dauerhaft. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

In der Konsequenz soll die Stadt nun prüfen, ob sie am Meitzer Weg in Höhe der Seilbahn Schrägparkplätze anlegen lassen kann – eventuell verbunden mit einem eingeschränkte Halteverbot auf der Nordseite. Bislang stehen die Fahrzeuge auf der Südseite parallel zum Fahrbahnrand. Durch die Umwandlung in Schrägparkplätze, so die Überlegung im Ortsrat, fänden Autofahrer dort mehr Stellplätze vor. Lastwagen würden hingegen verbannt.

Konsens herrschte bei den Politikern auch bei der Forderung nach einer Parkscheibenpflicht am Meitzer Weg und an der Bruchstraße, jeweils in Höhe des Dorfplatzes. Die Höchstparkdauer soll bei vier Stunden liegen. „Wenn die Autobesitzer ständig ein Knöllchen an ihren Fahrzeugen vorfinden, wird es für sie teuer“, mutmaßte Schluckebier-Risse. Dann gebe es endlich die Chance, bei Veranstaltungen einen freien Parkplatz am Wettmarer Dorfplatz zu finden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier und Frank Walter