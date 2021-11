Rolf Fortmüller (CDU) geht als Großburgwedeler Ortsbürgermeister in seine dritte Amtszeit. Die Mitglieder des Ortsrates bestätigten ihn einstimmig in seinem Amt. Und in den nächsten fünf Jahren gebe es für ihn und das Gremium wichtige Themen anzupacken, kündigte er an.