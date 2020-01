Großburgwedels Ortsbrandmeister wirbt für Rauchmelder

Großburgwedel

Großburgwedels Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger blickt zufrieden auf das zurückliegende Einsatzjahr. „Mit 89 Einsätzen hatten wir deutlich weniger Einsätze als 2018“, konnte er nun auf der Hauptversammlung berichten.

„Ich bin froh und dankbar, dass es nicht so heftig weitergegangen ist wie es anfing“, sagte der Ortsbrandmeister. Am 18. Januar des vergangenen Jahres hatte die Einsatzabteilung mit ihren 78 Mitgliedern schon 18 teils schwere Einsätze absolviert. „Wäre es so weitergegangen, wären wir auf 438 Einsätze gekommen“, rechnete Rüdiger vor.

Zahl der Türöffnungen nimmt zu

Türöffnungen, die zu den technische Hilfeleistungen zählen, nehmen immer mehr zu – was auch der alternden Bevölkerung Großburgwedels geschuldet sei, so das Fazit des Ortsbrandmeisters. Rauchmelder helfen bei der schnellen Gefahrenerkennung. „Das rettet definitiv Leben“, so Rüdigers Erfahrung.

Eine Empfehlung hat er außerdem: „Schalten Sie Ihre Rauchwarnmelder in Reihe“, sagt er. Denn seine langjährige Erfahrung zeigt: „Meistens fängt es im Keller an zu kokeln, wo viele Leute ihre Waschmaschine, den Trockner und die Gefriertruhe stehen haben.“ Da das Schlafzimmer jedoch üblicherweise im ersten Obergeschoss liege, könne es eine Weile dauern, bis man auf einen Brand aufmerksam werde. Bei einer Reihenschaltung werden dagegen alle Rauchmelder ausgelöst. „Rufen Sie sofort die Feuerwehr und versuchen Sie nicht lange, das Problem selbst in den Griff zu kriegen“, so sein abschließender Ratschlag zum optimalen persönlichen Schutz vor Brandgefahren.

„Offenkundig waren die Großburgwedeler während der heißen, sommerlichen Trockenperiode sehr achtsam“, freute sich Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger. „Er hatte schon Flächenbrände befürchtet und freut sich, dass dieses Szenario nicht eingetreten ist.

Gerüstet für jede Art von Einsätzen sind auf jeden Fall die Mitglieder der Feuerwehr Großburgwedel. Sie haben sich im Verlauf von mehr als 1359 Unterrichtsstunden à 45 Minuten ausführlich weitergebildet. Rechnet man alle geleisteten Stunden der verschiedenen Bereiche der Ortsfeuerwehr im Jahr 2019 zusammen, kommt man auf fast 15.000 – oder deutlich mehr als 1800 Arbeitstage à acht Stunden ehrenamtlichen Engagements.

Rainer Siems ist Feuerwehrmann des Jahres

„Quereinsteiger leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer Arbeit“, würdigte Carsten Rüdiger den Einsatz von Rainer Siems. Der gelernte Koch, Jahrgang 1969, leitet hauptberuflich eine Großküche in Soltau-Fallingbostel und macht sich seit fünf Jahren bei der Versorgung der Feuerwehrfrauen und -Männer unersetzlich. „Es schmeckt jetzt noch besser“, findet Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger – und ernannte Siems zum Feuerwehrmann des Jahres.

Was ebenfalls sehr gut klappt, ist die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. „Läuft“, fasste der Ortsbrandmeister zusammen. Außerdem erinnerte an einen Termin am Sonnabend, 14. März: Ab 19 Uhr wird der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Großburgwedel dann ein Konzert im Isernhagenhof geben. „Wenige Restkarten für 12 Euro sind noch zu haben“, warb Rüdiger – auch für die Aftershow-Party.

Für die Ortsbrandmeister selbst gab es eine Überraschung auf der Hauptversammlung. Er wurde für seine zehnjährigen Verdienste als Ehrenbeamter mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Beförderungen und Ehrungen Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger ernannte Kira Romanczyk und Tanja Ristau zu Feuerwehrfrauen. Nils Thönessen wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, während Rainer Siems und Bernhard Bestech ab sofort als Hauptfeuerwehrmänner ihre Dienstpflichten erfüllen. Zum Ersten Hauptfeuerwehrmann wurde Jacob Ester ernannt. Stadtbrandmeister Ingo Motl beförderte Peter Jaeckel zum Oberlöschmeister und Michael Busch zum Hauptlöschmeister. Außerdem wurden die Aktiven Christian Schuster und Peter Dudeck für ihr 40-jähriges Engagement geehrt. Genauso lange ist Sylvia Riedel im Musikzug aktiv. Auf beeindruckende 60 Jahre Mitgliedschaft bringt es mit Herbert Rother ein ehemals aktiver Feuerwehrmann. Auch die Freunde der Wehr sind unverzichtbar. Seit 50 Jahren unterstützen Friedrich-Wilhelm Stünkel und Karl Lindemann Großburgwedels Ortsfeuerwehr. Seit beachtlichen 40 Jahren zählen auch Paul-Heinz Hille, Herwig Matthes und Friedhelm Kollikowski zu den Förderern. Seit 25 Jahren sind Heinrich Neber, Roswitha Neber, Steffen Timmann, Heidi Beilstein, Hans-Jürgen Czechan, Bernd Eden, Michael-Hermann Lehne, Klaus Mahlstede, Jürgen Otzen, Elke Rösner, Hans-Gerhard Rüdiger, Dietrich Stüwe und Philip Mössinger Freunde der Wehr.

Von Patricia Chadde