Region saniert die zweite Ortsdurchfahrt in Engensen

Die Engenser Ortsdurchfahrt entlang der K117 in Richtung Ramlingen und Thönse ist bereits saniert, nun folgt der zweite Part: Am Donnerstag, 7. November, rücken die Bauarbeiter an und beginnen mit der Sanierung der K119 innerhalb Engensens. Das ist die Straße, die Wettmar und Schillerslage miteinander verbindet. Bereits einen Tag zuvor will die Region auf einen Informationsabend über die bevorstehenden Arbeiten informieren.

Und das ist im Detail geplant: Die Ortsdurchfahrt soll in zwei Abschnitten saniert werden. Den Anfang macht die Wettmarer Straße. Bis Ende Januar sollen die Verkehrsinsel am Ortsausgang umgebaut sowie Fahrbahn, Gehwege und zum Teil auch die Straßenrinnen erneuert werden. Anschließend erhält der Abschnitt eine neue Straßendecke sowie einen Schutzstreifen für Radfahrer.

Umleitungsstrecken werden ausgeschildert

Während des ersten Bauabschnitts bleibt die Wettmarer Straße gesperrt. Der Autoverkehr in Richtung Wettmar wird während dieser Zeit über Thönse geführt. Sowohl der Golfclub in Engensen wie auch der Edeka-Markt in Wettmar können aber weiterhin mit dem Auto angefahren werden. Die Region Hannover hat angekündigt, entsprechende Umleitungsstrecken auszuschildern.

Minikreisel am Ortseingang geplant

Ist der Abschnitt abgeschlossen, nehmen sich die Bauarbeiter die Schillerslager Straße vor. „Auch in diesem Bereich sollen für die Fußgänger bessere Bedingungen geschaffen werden“, erläutert Regionssprecher Klaus Abelmann. Dazu will die Behörde die Gehwege erneuern lassen. Außerdem soll die Einmündung der Waldstraße in die Schillerslager Straße umgebaut werden. Obendrein sind noch Änderungen im Bereich der Fußgängerampel geplant. Dieser wird barrierefrei ausgebaut. Und: Ähnlich wie in Wettmar hat die Region angekündigt, auch am Ortseingang von Engensen aus Richtung Schillerslage kommend einen Minikreisel bauen zu lassen. Um die Sicherheit für die Radfahrer zu erhöhen, soll zudem ein Schutzstreifen auf der Fahrbahn markiert werden.

Region informiert im Dorfgemeinschaftshaus

Bis Ende April 2020 hofft die Region, die Arbeiten in Engensen abschließen zu können. Ein strenger Winter könnte diesen Zeitplan aber über den Haufen werfen. Für das Projekt sind mittlerweile Kosten in Höhe von 850 000 Euro veranschlagt und damit deutlich mehr, als noch vor einigen Monaten bei der Präsentation der ersten Pläne im Ortsrat. Damals hatten Regionsvertreter einen Kostenrahmen zwischen 350 000 und 400 000 Euro genannt. Weitere Details zu den Planungen gibt die Region auf einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 6. November, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Kapellenstraße 1 in Engensen, bekannt.

Auch in Thönse und Großburgwedel wird gebaut

Ebenfalls noch im November werden die Bauarbeiten an den Ortsdurchfahrten von Thönse und Großburgwedel beginnen. „Die Baufirmen sind bereits beauftragt“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt und verspricht: „Es kann parallel gebaut werden, die Projekte sind so koordiniert, dass sie sich nicht gegenseitig stören. Gegebenenfalls wird es neue Umleitungsstrecken für Autofahrer geben.“

