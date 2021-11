Der Oratorienchor Burgwedel präsentiert nach einer 22 Monate langen Corona-Pause sein neues Programm. Das Konzert ist am Sonntag, 21. November, ab 17 Uhr in der St.-Paulus-Kirche in Großburgwedel. Anmeldungen sind online notwendig, es gilt die 2-G-Regel.