Oratorienchor Burgwedel singt Bach in St. Paulus

Großburgwedel

Ganz in Zeichen von Johann Sebastian Bach steht das Herbstkonzert, das der Oratorienchor Burgwedel am Sonntag, 24. November, gibt. Es beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr, in der St.-Paulus-Kirche am Mennegarten. Gleich drei Werke des Thomaskantors erwarten die Besucher des Konzertes: Die Motette BWV 230 „Lobet den Herrn, alle Heiden“, die Kantate BWV 10 „Meine Seel erhebt den Herren“ und die Messe BWV 235 Missa in g-Moll.

Die Motette BWV 230 ist von den sechs überlieferten Motetten Bachs vermutlich die einzige, die nicht anlässlich eines Trauergottesdienstes für prominente Leipziger Persönlichkeiten komponiert wurde. Sie ist die einzige vierstimmige Motette mit ausnotierter Continuo –Partie. Die Kantate BWV 10 ist ein deutschsprachiges Magnifikat und sparsam besetzt. Sie schließt traditionell mit einem Choral.

In St. Paulus erklingt eine Messe von Bach

Die Missa in g-Moll, BWV 235, ist eine von vier lateinischen Kurzmessen, die Bach für die Hofgesellschaft in Dresden komponierte, nachdem das sächsisch-kurfürstliche Haus zum Katholizismus konvertiert war, um die polnische Königskrone zu erwerben.

Gesangssolisten sind Julia Meinecke (Sopran), Luca Segger (Alt), Jakob Warlich (Tenor) und Torsten Gödde (Bass). Die instrumentale Begleitung übernimmt die Helios-Kammerphilharmonie unter der Leitung von Mirjam Klein. Die Leitung des Konzertes hat Martin Helge Lüssenhop.

Karten gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse

Konzertkarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel zum Preis von 14 Euro. Die Tageskasse ist ab 16 Uhr geöffnet, dort zahlen Erwachsene 16 Euro, Studierende und Auszubildende 10 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Oratorienchor begeistert mit Mozart

Sommerfesterlös von St. Paulus unterstützt Uganda-Waisen

St.-Paulus-Nähtreff engagiert sich für Uganda

Von Sandra Köhler