Die kurze Geschichte der Oberschule (OBS) Burgwedel geht zu Ende. Die letzten zehnten Klassen haben an diesem Freitag ihren Abschluss gefeiert. Zeitgleich verabschiedete sich der erste neunte Jahrgang von der Integrierten Gesamtschule (IGS). Die wurde bereits 2016 gegründet. Seitdem läuft die Oberschule aus.

Doch nicht nur das macht diese Jahrgänge zu besonderen. Die Absolventinnen und Absolventen feiern einen Abschluss mit Einschränkungen, blicken auf mehr als ein Jahr Schule unter Corona-Bedingungen zurück – und haben dabei eine Menge gelernt.

Abendkleid und Mund-Nasen-Schutz

Eigentlich mutet alles wie eine ganz normale Abschlussfeier an: Der Schulleiter hielt eine Rede. Die Klassenlehrerin erinnerte sich mit an die vergangenen Jahre und erntete ein paar Lacher. Es wurden Fotos vom ersten Schultag und der Mottowoche gezeigt. Die Zeugnisse wurden nebst Rose überreicht und besondere Leistungen geehrt. Hier und da blitzte eine Träne auf.

Die Absolventinnen und Absolventen der IGS verabschieden sich. Quelle: Katrin Brümmer

Wären da nicht die coronabedingten Einschränkungen. Die Stühle stehen in kleinen Gruppen weit auseinander, die Maske wird zum festlichen Kleid oder dem Anzug kombiniert, und die zehnten Klassen werden – wie auch schon im vergangenen Jahr – einzeln verabschiedet.

70 Schüler machen Abschluss an der OBS

Insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler haben ihren Abschluss an der OBS gemacht, 39 von ihnen mit einem erweiterten Realschulabschluss, 18 mit einem Realschulabschluss, sechs wiederholen die Klasse, um einen erweiterten Abschluss zu erreichen, und sieben haben einen Hauptschulabschluss nach Jahrgang zehn in der Tasche. Zusätzlich gibt es zwölf Absolventinnen und Absolventen mit Hauptschulabschluss aus dem neunten Jahrgang der IGS.

Mit Zeugnis und Rose: Die Klasse 10b feiert ihren Abschluss. Quelle: Katrin Brümmer

Hinter ihnen allen liegt ein Schuljahr mit Homeschooling und Wechselmodell. „Anstrengend“, fand auch Tahir das vergangene Jahr. Doch nun hält er sein Abschlusszeugnis in der Hand. Das wurde ihm bei der Feier der neunten Klasse der IGS überreicht. Seine Freunde hätten ihn gut unterstützt, allen voran sein Kumpel Mohamed, erzählt er und lacht.

„Glaubt an euch und eure Träume“

Dass das vergangene Jahr nicht einfach war, weiß auch Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber. Er rät der 10a: „Glaubt an euch – ich tue es auf alle Fälle – und an eure Träume.“ Klassenlehrerin Katja Englisch lobt die Corona-Tauglichkeit ihrer Klasse – und die vielen guten Abschlüsse.

Das sind die Absolventinnen und Absolventen 2021 OBS Burgwedel, Klasse 10a: Indra Baake, Jacob Bracke, Maja Bergmeier, Maximilian Döring, Swen-Elias Greve, Justin Hufer, Jan Luca Kindermann, Tim Köber, Lara Emily Koernig, Vanessa Laages, Leon Lewandowski, Emma Markworth, Leonie-Sophie Meyer, Jan-Felix Ostwaldt, Jona-Noah Salewski, Kevin Schluckebier-Risse, Emilia Sommerfeld, Joelina Syfus, Tyra Joyce Uhlig, Julius Volker, Rasmus Walther, Annika Wißmann und Nicklas Yapp. Klasse 10b: Josefin Bähre, Anton Barroi, Levin Bilecik, Nedir Boukhari, Marco Ciuk, Sarah Extra, Nibal Hussein, Warda Mahmoud, Hanna Motejat, Timo Osadnik, Noa-Miriam Rönner, Mick Rücker, Nick Schneider, Alicia Schröter, Laurin Schult, Lara Schulze, Leon Stöckemann, Tobias Strunk, Halah Sulaiman, Antonia Thies, Giuliano Uva, Hannah Wadewitz, Joshua Wanke und Zoe-Ruth Zawadzki. Klasse 10c: Mohamad Reza Barfi, Niclas Bruns, Jan Malte Drösemeyer, Joana-Lee Feniuk, Leonie Gante, Fiona Heinrich, Florian Hillmann, Samantha Ingram, Dilara Kar, Jannis Krause, Sandra Krüger, Colin Laude, Leon Lilienthal, Alexander Lutzow, Sophie Miller, Shian Mohamed, Leon Mohrlüder, Johan Oelkers, Jasmin Ördek, Markus Sabrücken und Philip Schneider. IGS Burgwedel, Klasse 9a: Leonie Ahrens, Tahir Bilecik, Leon Genz und Kaan Türkan. Klasse 9b: Israa Arab, Alina Fieberg, Mohamadsaleh Mohamad und Melvin Küppers. Klasse 9c: Nour Arab, Ashley Fiedler, Jan Scheikho und Cihan Talay.

Doch nicht nur den Schulstoff haben die jungen Menschen gepaukt, sie haben auch aus der Pandemie lernen müssen. „Dass nicht alles von alleine kommt“, sagt die 16-Jährige Emma Josephine auf die Frage, was sie aus dem vergangenen Jahr mitgenommen hat. Sie will nun an der IGS Langenhagen das Abitur machen. Mitschülerin Lara möchte an eine Multimedia-BBS wechseln – doch auch dort ist Corona noch ein Thema, beispielsweise bei der Suche nach einem Praktikumsplatz.

Abschluss trotz Corona: Die Klasse 10c. Quelle: Katrin Brümmer

Einen Abschlussball gibt es nicht. Selbstverständlich sei das eine fehlende Erfahrung, sagt Mitschülerin Lara. Denn den Abschluss, den macht man nur einmal im Leben. Für die Zukunft hat sie aus der Corona-Zeit aber vor allem mitgenommen, dass man sich schnell auf unvorhergesehene Dinge umstellen muss.

Mit Veränderungen umgehen musste auch Jona Noah. „Ich hätte eigentlich schon eine Ausbildung fertig“, sagt er. Stattdessen sei er coronabedingt an der Schule geblieben und habe seinen Abschluss gemacht. Er scheint es gelassen zu sehen: „Ich gehe jetzt einfach meinen Weg, und was kommt, das kommt.“

Von Alina Stillahn