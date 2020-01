Neustart in Fuhrbergs Traditionsbackstube

Fuhrberg

Nach halbjähriger Pause regt sich wieder Leben in der Alten Backstube in Fuhrberg. Mit dem Neustart wandelt sich der Angebotsmix von Brötchen und Frühstück in Richtung Pizza und Pasta – nebst Torte. Und die Öffnungszeiten rutschen donnerstags bis sonntags bis in die späten Abendstunden hinein.

Das Haus an der Alten Dorfstraße, in dem seit Mitte des 19. Jahrhundert kontinuierlich gebacken wird, hat eine lange Tradition. Der 2015 verstorbene Axel Adam und später seine Witwe Alke hatten das Café Adam zu einer angesagten Kulturadresse gemacht. Das Herzstück, ein dickbauchiger Lehmofen, blieb auch unter Feuer, nachdem Nachbarin Daniela Warnecke das Fachwerkhaus kaufte, sanieren ließ und den Betrieb im August 2017 unter dem neuen Namen Alte Backstube wieder eröffnete.

Nomen est omen: Im Haus der Alten Backstube wird - fast - kontinuierlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts gebacken. Nach sechsmonatiger Schließung ist sie jetzt wieder vier Tage und Abende pro Woche geöffnet. Quelle: Martin Lauber

Jetzt auch abends am Lehmofen

Damals hätte sie sich allerdings nicht träumen lassen, dass sie ihr Ursprungskonzept mehrfach über den Haufen würde werfen müssen. Doch die Erfahrung lehrte sie schnell, dass sich vom klangvollen Namen allein handwerklich gebackene Brote, Brötchen und Torten kaum gewinnbringend verkaufen lassen, wenn man auf dem Dorf in einer Nebenstraße nicht auf Laufkundschaft setzen kann. So mussten nach dem Winter 2018/2019 die sechs auf drei Öffnungstage reduziert werden, und der eigene Bäcker und Konditor verließ die Backstube. Die zugelieferten Brötchen kamen bei den Fuhrbergern nicht mehr so gut an. Im vergangenen Sommer machte Warnecke den Betrieb dann zu. Es sei eine Schaffenskrise gewesen, räumt sie ein. Allemal war es Zeit für eine Denkpause, in der nebst einem neuen Bäcker auch ein neues Konzept gesucht und gefunden werden musste.

Das scheint – mit überraschendem Ergebnis – gelungen zu sein. Warnecke spricht noch vorsichtig von einem Experiment. „Ich muss alles neu sortieren“, sagt die Fuhrbergerin, die im Hauptberuf einen ambulanten Pflegedienst betreibt. Für ihr neues Konzept hat sie aber bereits in der ersten Woche viel positives Echo bekommen. Am vergangenen Sonntag war der Laden erstmals rappelvoll.

An allen Zufahrten nach Fuhrberg weist die Alte Backstube auf ihre Wiedereröffnung hin. Quelle: Martin Lauber

Koch Domenico d’Andrea ist dorfbekannt

Es ist eine Fuhrberger Lösung, mit der die Alte Backstube neu an den Markt geht. Nicht nur, weil dekorative Geweihe, eine Pendelstanduhr und der eine oder andere Polsterstuhl ländliche Leihgaben von Dorfbewohnern sind. Vor allem der Neue in der Küche ist für die Fuhrberger ein altvertrauter „Italiener“: Domenico d’Andrea war bis vor Kurzem und über viele Jahre Pächter und Koch im SV-Vereinsheim. Er steht jetzt ein für den Untertitel im Firmennamen: „Café und mehr“. Dazu gehören neben Pizza und Nudelgerichten auch Salate. Aber auch die Torten für die Nachmittagsgäste und den Außer-Haus-Verkauf werden jetzt wieder vor Ort von einem Bäcker und Konditor gebacken.

Die neuen Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag jeweils von 16 bis 23 Uhr. Was darüber hinaus noch möglich sein wird, sind für Warnecke allenfalls Optionen. Ob im Sommer Frühstück draußen vor dem Haus oder künftig ein Mittagstisch angeboten werden können, darauf will sie sich noch nicht festlegen.

Lesen Sie auch

Von Martin Lauber